Мясников рассказал о своем отношении к Соловьеву

Москва, 27 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью телеведущей Ксении Собчак для ее шоу на YouTube-канале рассказал о том, что для него дружба и на что он готов ради нее.

Мясников напомнил, что начал вести собственную рубрику у популярного российского телеведущего Владимира Соловьева под названием «Спасибо, доктор». По словам собеседника, вся его телевизионная карьера связана именно с Соловьевым. Собчак в ответ на это заметила, что популярного телеведущего считают «рупором пропаганды», и подобное восприятие «не может не падать тенью» на Александра Мясникова.

Доктор обратил внимание, что слышал такие высказывания, но у него сходные с Владимиром Соловьевым взгляды.

«Я, конечно, все понимаю. В смысле, видел, что мне об этом пишут. Но, абсолютно не для того, чтобы ему польстить, я согласен почти со всем, что он говорит. У нас очень схожие взгляды и темперамент. <…> Друзей не выбирают. И самое главное – их не сдают», — сказал Мясников.

Он рассказал историю о своем близком друге, который отсидел 20 лет за двойное убийство. Александр Мясников добавил, что от этого отношение к нему не изменилось, и он по-прежнему остается другом.

«Он для меня друг независимо от этого. В жизни все бывает», — объяснил телеведущий.

Собчак затронула тему оскорблений, поинтересовавшись важнее ли дружба нравственного выбора. Доктор Мясников попытался объяснить свою позицию и заметил, что в любой ситуации, даже самой критической, не пойдет сдавать в полицию настоящего друга.