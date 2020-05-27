Грузия отказалась возвращаться к соблюдению Договора по открытому небу

Тбилиси, 27 мая. Грузия не будет возвращаться к соблюдению Договора по открытому небу (ДОН), несмотря на призывы Москвы. Об этом сообщили в МИД Грузии.

Грузия в 2012 году в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Москвой по ДОН. В Тбилиси подчеркнули, что решение остается в силе.

«Грузинская сторона не принимает полетов России и сама не участвует в наблюдательных полетах на территории РФ», — говорится в заявлении грузинского ведомства.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия готова разрешить проведение мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках Договора по открытому небу, если Грузия вернется к его исполнению. Однако в Тбилиси назвали неприемлемым такой подход, поскольку Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

На прошлой неделе в Белом доме заявили о планах выйти из Договора по открытому небу. Этот документ был заключен в 1992 году между 23 государствами — членами ОБСЕ. Страны, подписавшие его, получают право совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдать за военной деятельностью и соблюдением договоров, принятых в области контроля над вооружениями.

Такой шаг в Белом доме объяснили тем, что Россия якобы нарушает договор, а именно — во время полетов над территорией США российские летчики следили за местонахождением президента Штатов Дональда Трампа. Российская сторона эти необоснованные обвинения отвергает.