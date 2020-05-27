Мясников рассказал, можно ли верить статистике по коронавирусу

Москва, 27 мая. Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, можно ли доверять статистическим данным по коронавирусу и подтасовывают ли их ради спокойствия.

В беседе с журналисткой Ксенией Собчак для ее YouTube-шоу врач-кардиолог, главврач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников ответил, приходилось ли ему врать на посту главы информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.

«Мне никто никогда не предлагал врать», — констатировал Александр Мясников.

С точки зрения врача, сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа освещается достаточно очень широко.

«Врачи часто врут во благо, что в медицине не является правильным. <...> Я каждое утро освещаю цифры, говорю, например, что у нас 300 тысяч инфицированных. Но на самом деле, у нас лишь одна треть от них. Потому что болезнь длится в среднем три недели. На самом деле, на сегодняшний день болеют только те, кто заразился две недели назад. А что касается лжи во благо, то мне не приходилось врать в этих цифрах», — сказал Мясников.

Он пояснил, что он не выступает как официальное лицо. У него есть свои понятия и взгляды, и поэтому он может делиться своими рассуждениями касательно коронавируса со своими читателями и слушателями.

Ранее Александр Мясников заявил, что статистика по выявленным случаям инфицирования коронавирусной инфекцией в России гораздо меньше той, что озвучивается. К такому выводу он пришел, сосчитав последние данные по числу больных.

«Я сам ежедневно озвучиваю цифры — «всего в России на сегодняшний день 335 тыс инфицированных». Но это не так! Болезнь протекает обычно 7–14 дней. Значит, инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние 2 недели», — отметил Мясников.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 во всем мире.