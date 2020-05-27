Как спасти семью от развода на самоизоляции

Вынужденная самоизоляция негативно повлияла на институт семьи в России. Многие люди, постоянно находясь в своих квартирах, испытывают раздражение и другие негативные эмоции к своей второй половине. В результате часть пар принимают решение о разводе.

Однако как это сделать, если из-за пандемии коронавируса покидать дома можно только в случае крайней необходимости? И может быть, проще спасти брак, чем принимать решение под давлением непривычных обстоятельств, которые скоро, как ни крути, закончатся?

В этих вопросах разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Расставание «онлайн»

После введения режима самоизоляции в Москве столичные ЗАГСы принимают граждан только по предварительной записи по телефону единой справочной службы. Если муж и жена решают расстаться по обоюдному согласию, подать заявление на расторжение брака можно тремя способами: онлайн, лично в отделе ЗАГС или в любом центре «Мои документы».

Тем, кто захочет порвать семейные узы, не выходя из дома, необходимо воспользоваться сайтом «Госуслуги». При этом заявители должны иметь так называемую «усиленную квалифицированную электронную подпись». Ее можно получить в специальных удостоверяющих центрах.

Супруги могут оформить заявление на расторжение брака и оплатить пошлину прямо на сайте «Госуслуг». При оформлении онлайн действует 30-процентная скидка: госпошлина составит 455 рублей вместо обычных 650. Затем в назначенное время нужно будет все же посетить ЗАГС и завершить процедуру развода.

Если же заявители предпочитают развестись «вживую», то они могут обратиться все в те же «Мои документы» или ЗАГС — и подать заявление там.

Подача заявления на развод в МФЦ или ЗАГСе не сильно отличается друг от друга: нужно принести с собой паспорта и свидетельство о регистрации брака. Сотрудник проверит документы, сообщит конкретную дату расторжения брака и выдаст квитанцию на оплату услуги. В данном случае она составит 650 рублей с каждого супруга. Затем уже бывшим мужу и жене нужно будет прийти в отдел ЗАГС и получить свидетельство о расторжении брака.

Для каждого выхода из дома необходимо оформить электронный пропуск на сайте nedoma.mos.ru. В качестве цели получения пропуска следует указать «разовую поездку в иных целях».

От войны — к миру

Однако не всегда развод — лучшее решение проблемы.

Семейный психолог Мария Забурмах в интервью ФАН замечает, что перспективы сохранения семьи в условиях самоизоляции зависят от того, насколько партнеры осознанно выбирают семейную жизнь как свою модель поведения.

«Раздражение — это очень часто несогласие с тем, что сделали не по-моему. А почему кто-то должен быть моим клоном, исполнением моих мыслей?.. Нужно перенести внутри себя акцент так: мне интересно, как человек сделает по-своему, мне интересен его взгляд на вещи», — предлагает Мария.

В этом случае партнеры переходят от состояния «войны» друг с другом к сотрудничеству, поясняет Забурмах.

В ходе межличностных конфликтов необходимо стараться сохранять свою человеческую природу.

«Меня огорчает, что в XXI веке мы позволяем себе жить на уровне инстинктов, сами из себя делаем зверушек. Желание быть человеком во всей красе может серьезно изменить нашу внутреннюю составляющую. Когда мы начинаем действовать с интересом к другому, мы меняем погоду в доме: человек все меньше нас раздражает», — замечает собеседник ФАН.

Нужно не пытаться переделать другого человека, а «подкрутить свои гаечки», считает она.

«Разойтись — это слишком легкий путь решения проблемы. Мне нравится история, когда у великовозрастной пары, отмечающей золотую свадьбу, спросили: «Как у вас получилось так долго прожить вместе?» И ответ дамы: «В наше время поврежденные вещи чинили», — приводит пример Мария Забурмах.

Нужно ценить отношения, сколько бы им ни было лет, уверена психолог.

«Сто раз танцевать на одних граблях — это не то качество жизни, к которому стоит стремиться. Нужно остановиться, поразмыслить над ситуацией, найти силы простить и в какой-то момент начать отношения с чистого листа», — подытожила Забурмах.

«Секс — не прихоть, а потребность»

Руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенева считает основной причиной «коронавирусных» разводов смену ритма общения внутри семьи.

«Люди жили в определенном ритме, и это влияло на статус семьи, на то, как выстраивались отношения. Если раньше взаимные претензии заключались в мешающих внешних факторах, то теперь с точностью до наоборот: люди постоянно находятся друг с другом, и бытовая сторона проявляется сильнее», — рассуждает сексолог.

Любая проблема, возникающая в партнерских отношениях, — норма. Нужно подойти к этому с позиции взаимопонимания, найти время выслушать друг друга, перестроить ритм общения, рассказать о своих желаниях.

Важно при этом, чтобы у каждого было достаточно личного пространства.

«Позиция личности, ее автономия пошатнулась, — констатирует Котенева. — Даже находясь в изоляции нужно позволять и себе, и своему партнеру иметь здоровую автономию, свое личное пространство. Не имея его, современный человек не может существовать. Нужно постараться его сформировать в этих условиях».

Особенно это касается интимной сферы.

«Есть определенный ритм отношений в семье. Если кому-то не хватает или недостает интимного общения, нужно проговорить об этом. Секс — это не прихоть, это потребность. И сейчас ее можно лучше реализовывать, потому что свободного времени в условиях самоизоляции больше», — рассуждает Анна.

Проблема требует обсуждения, однако это не значит, что необходимо резко менять свой ритм.

«Не нужно выступать с позиций претензии: сейчас-де много времени, а мы не занимаемся сексом. Здесь много вопросов: на каком месте стоит секс в этих отношениях, кто удовлетворен, кто неудовлетворен. Нужно об этом спокойно, нормально поговорить. Взрослый культурный человек может себе позволить говорить об этом вслух», — советует психолог.

Когда люди проживают определенное время вместе, среднестатистической нормой считается, если пара занимается сексом не меньше двух раз в неделю, и режим самоизоляции тут не исключение.

Конечно, теперь появилось много времени, чтобы как следует оценить своего партнера, но это не совсем правильно.

«Нормальное, здоровое коммуникативное сексуальное счастье безоценочно. Желание либо есть, либо нет», — говорит психолог-сексолог Российского научного сексологического общества.

Нормально и то, что все еще может измениться.

«Когда женщины выходят замуж, они считают, что обязательно переделают своего партнера. Мужчины наоборот думают, что супруга никогда не изменится. Но меняются она, он, обстоятельства. Нынешние времена — проверка отношений на прочность», — заключила Котенева.

Отложенный развод

Профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в интервью ФАН считает, что количество разводов за такое время самоизоляции не может увеличиться: срок слишком небольшой. К тому же регистрация развода сейчас стала более проблемной, отмечает социолог.

«Раньше это было легко: если это развод по обоюдному согласию и у пары нет общих детей до 18 лет, то не надо даже обращаться в суд: это можно сделать через ЗАГС, — говорит Синельников. — Особых трудностей не представлял и развод в судебном порядке: в таком случае суд мог отложить расставание не более чем на три месяца».

Сейчас же оформление развода сопряжено с поездками в ЗАГС или суд, а люди в основном сидят дома. Поэтому статистика будет показывать не увеличение, а уменьшение числа разводов, полагает собеседник ФАН.

«Но это не говорит о том, что ситуация стала более благоприятная. Закончится эпидемия, и эти «отложенные» разводы в большинстве случаев реализуются», — предполагает Синельников.

Если же говорить о том, как режим самоизоляции влияет на обстановку в семьях, то там, где ситуация и раньше была конфликтная, стало еще хуже, добавил профессор.

«Дружные и сплоченные семьи становятся еще более сплоченными, а в семьях, где были проблемы в отношениях, эти проблемы обостряются. Люди привыкли, что мало видят друг друга, но постоянное нахождение под одной крышей, в небольшой квартирке... Это нагнетает обстановку. Из-за этого в семьях могут быть драки, ссоры — однако до развода это доведет не сразу», — рассуждает социолог.

С 2018 года качество статистики по числу разводов в России стало повышаться, поэтому и было зарегистрировано уменьшение числа разводов, отметил Синельников.

«Сейчас статистика будет снижаться, а после окончания карантина люди будут «наверстывать упущенное», — говорит ученый.

Однако не все пойдут на такой серьезный шаг.

«Раньше, когда граждане подавали документы на развод в ЗАГС или в суд, можно было получить развод через месяц. А вот когда люди несколько месяцев не имеют возможности посетить ЗАГС, многие могут и передумать», — предполагает собеседник ФАН.

Кроме того, существующая статистика разводов не в полной мере отражает реальность.

«Есть пары, которые распадаются, но не оформляют развод, — приводит пример Синельников. — Есть пары, которым нужен фиктивный развод. Также в России, как и во многих других странах, распространен феномен гражданского брака, когда люди живут вместе, не оформляя отношений».

Гражданские браки — это некая промежуточная форма семейного положения между одиночеством, с одной стороны, и законным супружеством, с другой, объясняет ученый.

«Это путь, которым сейчас идут многие пары. Они хотят сперва пожить вместе несколько месяцев или лет, и если убеждаются — регистрируют брак. Если нет — пары распадаются. Но эта промежуточная форма не всегда является переходной», — отметил собеседник ФАН.

Гражданский брак не попадает в официальную статистику, однако судя по данным выборочных соцопросов, можно сказать, что у участников такого союза вероятность распада гораздо больше, чем у тех, кто живет в законном браке, указывает Синельников. Также зачастую подобные пары не имеют общих детей.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация влияет и на гражданские браки, уверен ученый.

«В ситуации гражданского брака отношения в принципе не совсем благоприятные. По крайней мере, одна сторона не доверяет друг другу, поэтому они и не регистрируются, не заводят общих детей. На них ситуация с эпидемией может повлиять негативно и намного сильнее, чем на законные супружеские пары», — заключает Синельников.

Экзамен на прочность

Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов также уверен, что после окончания режима самоизоляции россияне начнут расторгать браки.

«Всплеск разводов — ожидаемая тенденция. Мы видели это по статистике в Ухани, когда выросла статистика разводов. Если люди находятся в стесненном положении, у них возникают конфликты, и это ведет к увеличению желания расстаться», — отмечает психолог.

Быстрых решений здесь не будет. Ведь ситуации, подобные вынужденной самоизоляции, напоминают экзамен, добавил Шахов.

«Учить на экзамене предмет поздно: нужно уже сдавать. Учить нужно было раньше. Укреплять семью, отношения нужно было раньше. В таких ситуациях отношения проверяют», — подчеркивает психолог.

Самоизоляция — момент, в котором сосредоточено много факторов стресса. Уровень тревоги сейчас выше, плюс к этому — отсутствие личной свободы и личного пространства.

«Все недоговоренности, которые были раньше, остались, но теперь от них никуда не деться. Нельзя уйти на работу или прогуляться, нельзя бросить все, хлопнуть дверью и воскликнуть: «Я уехала к маме!» Люди вынуждены решать конфликты, которых обычно избегают», — замечает Александр.

Как один из возможных путей решения конфликта в паре, психолог предлагает непростой вариант — выслушать своего партнера.

«Нужно выслушать человека, не перебивая его. Сесть друг напротив друга и сказать: «Давай мы выскажем все обиды, которые у нас накопились. Это будет непростой, болезненный процесс, когда нужно будет выслушать проблемы вашего партнера, не критиковать и принять эмоции другого человека. Взаимное открытие карт может здорово вскрыть конфликты», — пояснил собеседник ФАН.

Многие могут возразить: если мы все сейчас выскажем, мы же сразу разведемся, предупреждает Шахов. Однако на самом деле конфликт уже присутствует. Когда он открыт, его можно решить. Но пока конфликт скрыт, с ним нельзя ничего поделать, подытожил Александр Шахов.

Развестись во время пандемии коронавируса возможно, пусть это и несколько сложнее, чем раньше. Однако всегда есть шанс сохранить семью. Надеемся, советы наших экспертов помогут оказавшимся на грани развода читателям сохранить брак.

Число разводов в России в 2019 году составило 528 тысяч, сократившись на 56 тысяч случаев, по сравнению с предыдущим годом, утверждает Росстат. При это растет количество браков: в 2019 году их было зарегистрировано на 24 тысячи больше, чем годом ранее, — всего около 917 тысяч.