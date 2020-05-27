Глава Минэкономразвития предложил легализовать удаленный режим работы

Москва, 27 мая. Удаленный формат работы сохранит популярность после снятия противоэпидемических ограничений, поэтому в трудовом законодательстве нужны соответствующие изменения. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство, связанное с легализацией дистанционного режима работы — той самой удаленки, — заявил Решетников. — Да и сама удаленка, как сейчас многие эксперты отмечают, существенно изменит многие процессы, например, в сфере развития агломераций. Ведь очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно».

Министр обратил внимание, что изменения уже коснулись сферы торговли, поскольку ее существенная часть перешла в онлайн-формат. Решетников считает, что пересмотреть свое место придется многим торговым центрам, изменится и рынок офисной недвижимости.

«Нам предстоит ликвидировать еще много старых нор. Это, например, полный отказ от требований ведения документов в бумажном виде», — добавил он.

Напомним, ранее в мае министр труда Антон Котяков сообщил, что министерство готовит законодательные инициативы для регулирования удаленной работы, а также гибких форм занятости, чтобы граждане могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход. О необходимости отрегулировать формат удаленной работы говорили и в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).