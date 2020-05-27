Российские СМИ обратятся в суд в связи с незаконной блокировкой YouTube-аккаунтов

Москва, 27 мая. Российские СМИ готовят обращение в суд в связи с незаконной блокировкой аккаунтов администрацией видехостингового сервиса YouTube, принадлежащего американской корпорации Google. Об этом сообщил руководитель агентства News Front Сергей Веселовский на заседании рабочей группы по защите прав пользователей Интернета, состоявшемся в Общественной палате РФ.

В ходе встречи директор Федерального агенства новостей Евгений Зубарев напомнил, что впервые Google атаковал аккаунт ФАН в 2017 году, заблокировав YouTube-канал редакции без причины.

«Российские СМИ и Рунет в целом находятся в настолько проблемной ситуации, что пора на это обратить внимание», — подчеркнул Зубарев.

Как сообщил Веселовский, блокировка YouTube-аккаунта News Front стала своего рода «убийством». Он напомнил, что агенство имеет восемь иностранных площадок и одну русскоязычную. По словам Веселовского, News Front, как и ряд других российских СМИ, готово отстаивать свою правоту в суде.

Кроме того, руководитель агентства считает необходимым припугнуть американские соцсети, например, Facebook и Twitter, чтобы они лишились возможности зарабатывать на российской территории. По мнению Веселовского, тогда корпорации США «заговорят по-другому».

Также на заседании рабочей группы вступил член Общественной палаты Александр Малькевич. Он напомнил, что Twitter уже оштрафовали в России на четыре миллиона рублей, однако соцсеть оспорила это решение в суде и платить ничего не собирается.

Напомним, в апреле администрация YouTube безосновательно удалила аккаунт ФАН, уничтожив тысячи репортажей и документальных фильмов. Кроме того, на прошлой неделе были заблокированы аккаунты News Front, Anna News и «Крым-24». Во всех случаях блокировку объяснили «нарушением условий использования», однако конкретных причин удаления каналов российских СМИ администрация YouTube так и не назвала.