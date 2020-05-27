Депутат ДНР назвал переход на рубль движением в сторону интеграции с Россией

Переход на российский рубль сближает Донецкую Народную Республику с Россией. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил депутат Народного совета ДНР Юрий Сивоконенко.

Ранее пресс-служба Народного совета сообщила, что в законодательство республики внесены изменения, закрепляющие российский рубль в качестве официальной денежной единицы ДНР. Документ был принят во вторник на пленарном заседании.

«Проект закона направлен на обеспечение единства правовых норм Закона ДНР «О налоговой системе» с положениями действующего законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующими особенности оплаты сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, а также особенности правоотношений в сфере обращения денежной единицы ДНР», — сообщила автор документа Марина Жейнова.

Согласно документу, украинская гривна исключается из перечня законных средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются соответствующие налоги и сборы. Чтобы изменения вступили в силу, документ должен подписать Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

По словам депутата Народного совета ДНР Юрия Сивоконенко, ранее в некоторых законодательных актах можно было встретить строчки «украинская гривна по курсу такому-то, но гривна уже давно не используется, все расчеты проводятся в рублях».

«Соответственно, для гармонизации ситуации и чтобы не было лишних трактований в принятых раньше законодательных актах российский рубль был закреплен официально, а от гривны избавились. Мы считаем это правильным шагом, потому что он еще больше сближает Донецкую Народную Республику с Российской Федерацией. Это постепенные и правильные шаги в полную интеграцию в российское законодательство и в Россию. Мы всегда были единым целым, вот и уверенно двигаемся в сторону России», — заявил парламентарий корреспонденту ФАН.

Юрий Сивоконенко заверил, что руководство республики не волнует, как на изменения отреагируют в Киеве, так как «нормального диалога с украинской стороной уже давно не выходит».

«Отношение украинской стороны к жителям народных республик мы видим каждый день — обстрелы мирных поселков на октябрьском, александровском, горловском направлениях. Поэтому мы и хотим в Россию», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти инициировали военную операцию против народных республик Донбасса, заявивших о своей независимости после кровавого государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается во время встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта в регионе. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.