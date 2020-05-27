Депутат Водолацкий предрек США политическое поражение в вопросе «Северного потока — 2»

В Соединенных Штатах уже в самом разгаре предвыборная кампания, поэтому действующая администрация Белого дома для поддержания своих рейтингов пытается ударить по России и ее экономическим интересам. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, добавив, что США ждет политическое поражение в вопросе «Северного потока — 2».

Американские санкции

Против российского газопровода «Северный поток — 2» могут быть введены новые ограничительные меры. Об этом заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.

Напомним, санкции против «Северного потока — 2» были включены в новый оборонный бюджет Соединенных Штатов, который подписан президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После введения ограничительных мер трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы. Однако РФ собирается достроить газопровод собственными силами.

По словам Ричарда Гренелла, конгресс может оперативно принять новые санкции против «Северного потока — 2».

«Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий. Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро», — пояснил он.

«У Европы нет выбора»

Как напомнил Виктор Водолацкий, Соединенные Штаты готовятся к выборам. Между республиканцами и демократами идет ожесточенная информационная борьба. Поэтому Трамп пускает в ход все, что у него есть, чтобы «удержаться на плаву» и поддерживать свои рейтинги.

«Кроме поддержки оружейного лобби есть еще нефтегазовые компании США, которые видят угрозу в нашем «Газпроме», в том числе и в его действиях: строительстве «Южного потока» и «Северного потока». Поэтому Дональд Трамп сегодня максимально идет на то, чтобы гражданскому обществу показать, что он защищает интересы Америки, ее бизнеса. А тот при этом влияет на общественно-политическую ситуацию в стране», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению политика, все заявления Трампа связаны исключительно с бизнесом. Попытка навязать Европе американские «рецепты» объясняется лишь желанием вынудить европейские страны отказаться от российского газа и перейти на некачественные и дорогие американские газ и нефть.

«Думаю, нам не стоит сильно переживать. Потому что Европа понимает, что с учетом той экономики, которая сегодня из-за пандемии коронавируса у них складывается, есть только один выбор — работать с Россией. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Украина приложит максим усилий, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2». В ответ на это Водолацкий заявил, что попытка Киева сорвать строительство «Северного потока — 2» приведет к провалу украинского руководства.