Кузнецова призвала распространить единоразовые выплаты на подростков 16 и 17 лет

Москва, 27 май. Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Она пояснила, что соответствующее предложение было направлено в правительство РФ «в ответ на множество запросов, которые поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет».

«Ожидаем сейчас ответ. А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет. — Прим. ФАН)», — отметила Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ заметила, что многие подростки в этом возрасте находятся на попечении родителей, некоторые продолжают обучение, поэтому не могут полноценно работать. Потребительская корзина у детей в возрасте 16 и 17 лет равна потребительской корзине взрослого человека, добавила омбудсмен.

Напомним, с 1 июня россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Об этом на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране объявил президент РФ Владимир Путин. Выплаты по 10 тысяч рублей коснутся порядка 22 миллионов российских детей, учитывая взрослых, мера поддержки затронет 50 миллионов человек.