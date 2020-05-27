Джабаров заявил, что Россия не отправляла в Ливию военных

Москва, 27 мая. Россия не отправляла в Ливию военных, заявил сенатор Владимир Джабаров. По его словам, в Совет Федерации не поступал запрос о даче согласия на отправку военных в североафриканскую страну.

«Российских военных никто без санкции президента РФ и Совета Федерации никогда за рубеж не отправляет. Никаких запросов на это не было. Это попытка компрометации России на мировой арене», — сказал в интервью «Интерфаксу» Джабаров, комментируя заявление американских военных о якобы отправке Россией в Ливию военных истребителей.

Сенатор подчеркнул, что все эти обвинения в адрес России голословны.

Россия выступает за мирное решение вопросов в Ливии, чтобы все стороны конфликта сели за стол переговоров, «а не пытались искать поддержку за рубежом и, опираясь на эту поддержку, пытались достичь своих целей», констатировал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам.

В прессе нередко появляются фейки о военном присутствии иностранцев в Ливии. Например, боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии распространили вброс о нахождении в стране ЧВК «Вагнера», не подкрепив это сообщение никакими доказательствами. Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари ранее разоблачил фейк американцев о российских самолетах, которые якобы прибыли в страну. Распространяя подобные фейки, ПНС Ливии пытается оправдать помощь Турции — Анкара обеспечивает боевиков оружием и военной техникой в обход эмбарго ООН. Кроме того, турецкая сторона пополняет ряды террористов ПНС Ливии джихадистами из сирийского Идлиба. Ливийская национальная армия ранее предоставляла неопровержимые доказательства вмешательства Анкары в дела Ливии.