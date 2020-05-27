Петербуржец продает за 1,5 миллиона визитку Путина 20-летней давности

Санкт-Петербург, 27 мая. Житель Петербурга выставил на продажу визитку президента РФ Владимира Путина периода его работы в Смольном. Соответствующее объявление размещено на онлайн-площадке «Авито».

По приложенным фотографиям видно, что на визитке указаны контакты Путина, когда он занимал пост председателя комитета по внешним связям в мэрии Петербурга. На этой должности президент России работал в 1991-1996 годах.

«Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее», — говорится в тексте объявления.

На обратной стороне визитки контактные данные Путина продублированы на английском языке. За раритетную вещь обладатель намерен получить 1,5 миллиона рублей.

Примечательно, что популярный сервис содержит и другие объявления, связанные с российским лидером. Так, за 25 тысяч рублей продается автограф президента РФ. Столько стоит свидетельство, выданное комитетом по внешним связям Петербурга и подписанное Путиным в январе 1994 года. Подлинность документа подтверждается нотариусом, заверившим его на обратной стороне.

Еще один автограф Путина выставлен за 100 тысяч рублей. Подпись сделана президентом на меню ресторана-теплохода New Island в 2002 году в Петербурге. В этом заведении прошел ужин президента с его тогдашним американским коллегой Джорджем Бушем, который также оставил на буклете свой автограф.