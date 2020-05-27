LIVE: «Преследование этнических меньшинств и государственный национализм на Украине»

Украинское националистическое государство не ограничилось запретом русского языка и культуры — под удар местных националистов попали также венгры, болгары, поляки, евреи и другие этнические меньшинства.

В рамках нашего эфира вместе с политиками, журналистами, правозащитниками мы обсудим, почему права национальных меньшинств на Украине так непринужденно нарушаются.

Почему русский язык, на котором говорят 80% жителей Украины, дискриминируется на государственном уровне, почему болгарам, венграм, полякам и, разумеется, русским запрещено развивать свою культуру, почему запрещено преподавание на всех языках, кроме украинского?

На эти и многие другие вопросы мы ответим в рамках нашего онлайн-эфира.

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