Поклонники восхитились внешностью блогера Шпака до пластических операций

Москва, 27 мая. Эпатажный блогер Александр Шпак показал фотографии своей внешности до хирургических вмешательств.

Шпак поделился в своем профиле в Instagram архивными фотографиями, которые нашла его супруга при разборе документов. На снимках блогер выглядит простым человеком — до пластических операций.

Шоумен также опубликовал серию фотографий, на которой показано, как менялась внешность популярного блогера на протяжении нескольких лет. Судя по фото, Шпак сперва начал качаться, затем увеличил губы и стал подводить глаза. На последних кадрах блогер показан в привычном для многих фолловеров образе.

Поклонники Шпака оценили архивные снимки и удивились, увидев блогера до преображения. Многие фолловеры отметили, что до пластических операций он прекрасно выглядел, при этом сейчас образ звезды Интернета им так же нравится.

«Вы всегда были красавчик. Главное — у вас душа чистая. Это сейчас редко. Главное не оболочка, а суть», — указала aigul_queen17.

«Конечно красавчик! Но если бы вы не сделали такое преображение как сейчас, то не было бы того Шпака, которого мы любим», — добавила maryistratova.