Шавуот 2020: когда отмечается, Пятидесятница и дарование Торы, традиции, что можно есть

Шавуот — очень важный праздник в иудаизме. Он посвящен дарованию евреям Торы на горе Синай во время Исхода из Египта (этому событию посвящен праздник Песах). Шавуот также называют Пятидесятница (он отмечается на 50-й день после Песаха). Это еще раз подчеркивает историческую связь иудаизма с христианством, где есть праздник с таким же названием.

Когда отмечается Шавуот в 2020 году

Праздник отмечается с вечера четверга, 28 мая, до вечера субботы, 30 мая.

История

На 50-й день после Исхода из Египта древние иудеи под предводительством Моисея (Моше), приблизились к подножию горы Синай, где получили от Всевышнего священную книгу — Тору. Считается, что именно тогда между Богом и евреями был заключен договор: люди поклялись следовать заповедям и исполнять божью волю, распространяя знания по всему миру.

Как большинство праздников, Шавуот имеет земледельческие корни: он знаменовал сезон начала жатвы в древней Иудее. Поэтому среди традиций праздника было приношение в Храм в качестве жертвы хлебов из пшеницы нового урожая, также несли лучшие первые сезонные плоды.

Традиции праздника

Для праздника Шавуот существуют специальные молитвы, в синагогах читают Тору и Десять заповедей. Синагоги и молельни украшают зеленью, существуют специальные ритуалы для плодов. Есть традиция в канун праздника не спать, а всю ночь проводить в чтении Талмуда и вообще посвящать это время получению знаний.

В Иерусалиме люди (даже не очень религиозные) праздничную ночь проводят в молитве у Стены плача (Западная стена, Котель — сохранившаяся часть разрушенного римлянами Второго Храма). В синагогах выносят свиток Торы и читают историю дарования этой книги, а также другие тексты, имеющие отношение к празднику.

Что можно есть

По традиции в Шавуот обязательно едят молочные продукты — сыр, сметану и т. д., а также выпечку — коврижки с медом, пироги (с немясной начинкой) и т. д. Мясо в этот праздник есть не принято.

Считается, что традиция была заложена еще во время дарования Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай, люди не успели по правилам откашеровать посуду (то есть правильно разделить посуду для мясного и молочного). Поэтому они довольствовались молочной пищей, и эта традиция сохраняется до сих пор.

Связь с другими религиями

Незадолго до наступления мусульманского праздника Ураза-байрам последователи ислама отмечают Ночь могущества, или Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр). Это особо почитаемая в исламе ночь во время священного месяца Рамадан, посвященная ниспосланию пророку Мухаммаду священной книги мусульман Корана. Эту ночь мусульмане проводят без сна, в молитве и чтении Корана.

Христиане отмечают праздник Пятидесятница (Троица) на 50-й день после Пасхи. Праздник посвящен сошествию Святого духа на апостолов. Следующий день носит название День Святого духа. Западные христиане отметят Пятидесятницу 31 мая, восточные (в том числе РПЦ) — через неделю, 7 июня. Троицкая суббота — канун праздника — очень важна в народном календаре. Подробнее об этих праздниках читайте в материалах Федерального агентства новостей.