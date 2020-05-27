МИД Украины отказался вести прямой диалог с Донбассом

Киев, 27 мая. Украина не будет вести прямой диалог с республиками Донбасса ни при каких условиях и ни в каком формате. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, реагировать на заявления глав ДНР и ЛНР — это не его уровень, как «министра 40-миллионной страны». В эфире телеканала ATR Кулеба добавил, что Киев оказывает большую честь, «обсуждая слова этого человека».

Министр добавил, что Киев не намерен вступать в переговоры с ЛНР и ДНР.

«Даже виртуально, заочно Украина не будет вступать в прямой диалог с этими людьми», — объяснил он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.