В Минэкономразвития рассказали о восстановлении российской экономики в 2021 году

Москва, 27 мая. В 2020 году Минэкономразвития ожидает снижение экономики до 5%, однако в 2021 году экономика восстановится на 2,8%. Об этом сообщил министр экономики Максим Решетников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наши оценки на этот и последний год следующие: мы ожидаем снижение экономики до 5%, уменьшится потребительский и инвестиционный спрос. В 2021 году мы ожидаем восстановления экономики на 2,8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем с учетом мероприятий общенационального плана восстановления экономики. Его подготовка завершается на площадке правительства», — сказал он.

По словам Решетникова, экономическая активность в России достигла уровня 79% от докризисного. Он сообщил, что инфляция остается на низких уровнях (3,1%), отметив, что планку в 4% Россия не перешагнет.

Министр добавил, что правительство России сможет выполнить все свои обязательства при сохранении текущего и выполнении прогнозного уровня цен на нефть в 2020 и 2021 году. Он уточнил, что сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию — оценка цен на нефть 31 доллар за баррель сорта Urals по этому году, и 35 — по 2021 году.

«С учетом нашей макроэкономической политики, накопленных прогнозов даже такой уровень цен на нефть позволяет нам с абсолютной уверенностью говорить о выполнении всех обязательств», — сказал Решетников.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами и деловыми кругами разработать общенациональный план действий по нормализации деловой жизни. Минэкономразвития должно было внести проект плана в правительство в понедельник, 25 мая.