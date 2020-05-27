Мэр Черкасс подал в суд на назвавшего его бандитом Зеленского

Киев, 27 мая. Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего градоначальника бандитом. Об этом сообщил адвокат Бондаренко Денис Цыпин в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс», — заявил юрист.

Примечательно, что Бондаренко попросил взыскать с президента Украины одну гривну (2,63 российского рубля по курсу на 27 мая) в качестве возмещения морального ущерба.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной году его президентства, заявил, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных дел. Также украинский лидер подчеркнул, что «не сядет за один стол с такими бандитами».

После критики со стороны Зеленского Бондаренко заявил, что теперь за ним следит Служба безопасности Украины (СБУ). Также градоначальник сообщил, что все уголовные дела, которые возбуждались против него, очень быстро разваливались.

Отметим, что возмущение Зеленского вызвало досрочное снятие властями Черкасс ограничений, введенных на Украине из-за распространения коронавируса. Городское правительство с 1 мая разрешило работать салонам красоты, рынкам и летним площадкам ресторанов, после чего украинские правоохранители возбудили в отношении руководства Черкасс уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.