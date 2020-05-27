Названы лучшие игровые смартфоны 2020 года

Москва, 27 мая. Специалисты назвали топ-5 игровых смартфонов, которые можно купить на российском рынке в 2020 году. Отмечается, что подобные гаджеты стоят достаточно дорого.

На пятом месте расположился телефон ZTE nubia Red Magic 3s, покупка которого обойдется примерно в 57 тысяч рублей. Смартфон появился на рынке в сентябре 2019 года. Устройство оснащено AMOLED-экраном с большой диагональю и высоким разрешением, мощным процессором и отличной батареей. Смартфон также поддерживает функцию быстрой зарядки.

Четвертое место занимает смартфон OnePlus 7T, который обойдется в 43 тысячи рублей. Телефон оснастили фирменным экраном Fluid AMOLED. Емкость аккумулятора увеличена на 100 мАч. Процессор Snapdragon 855+ является одной из особенностей телефона. В гаджете объем оперативной памяти был увеличен до 8 гигабайт.

Apple iPhone 11 с ценником в 60 тысяч рублей занимает третье место в рейтинге. Устройство оснащено 6-ядерным процессором Apple A13 Bionic. Внутри гаджета находится 4 гигабайта оперативной памяти. Игры, фильмы и видео будут отлично смотреться на данном устройстве благодаря диагонали дисплея в 6,1 дюйма, передает «НьюИнформ».

«Серебро» забирает телефон Xiaomi Black Shark 2 Pro, который стоит примерно 40 тысяч рублей. Он имеет флагманский процессор Snapdragon 855 и AMOLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц. Производитель внедрил в устройство усовершенствованную систему жидкостного охлаждения и целый ряд как программных, так и аппаратных апгрейдов для обеспечения максимально комфортного игрового процесса.

И первую строчку топа занимает смартфон Asus ROG Phone II ZS660KL за 65 тысяч рублей. У данного телефона есть все, что нужно для игр: быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор емкостью 6000 мАч и мощная система охлаждения GameCool II. Точность управления в играх контролируется сенсорами AirTrigger II с двойным виброоткликом.