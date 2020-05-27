Марков: Поправка о запрете двойного гражданства ускорит национализацию элит

Внесение в Конституцию РФ запрета на двойное гражданство для чиновников лишит политические элиты США и Великобритании возможности влиять на внутреннюю политическую кухню России. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал политолог Сергей Марков.

В январе российский президент Владимир Путин предложил ряд поправок в конституцию страны. Чтобы поправки вступили в силу, они должны получить одобрение большинства россиян. Предлагаемые поправки в основной закон страны коснутся в том числе высших государственных должностных чинов. Согласно проекту поправок, в Конституции РФ будет прописан запрет двойного гражданства или вида на жительство в другой стране для членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, министров, глав субъектов, судей и др.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что благодаря этой поправке российские чиновники будут ориентированы на работу в интересах своих граждан, а не других государств. По его словам, это шаг в правильном направлении.

«Важнейшими средствами, с помощью которых власти США и Великобритании пытаются поставить российскую элиту под контроль, являются гражданство и вид на жительство. Россия пытается защитить себя, установив ограничения для власти», — заявил Марков в интервью ФАН.

Политолог напомнил, что в Советском Союзе не только представителям власти, но и всем гражданам было запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство или недвижимость в другом государстве.

«Это была жесткая советская модель. В результате элита СССР думала о своей стране и народе, — сказал он. — Однако каждый народ пытается найти середину. Кто-то находит ее в советском подходе — Китай и Иран. Остальные страны придерживаются мягкой модели, когда многое чиновникам разрешено, — Италия, Польша и Греция. Россия находится где-то посредине между этими вариантами».

Станут ли более патриотичными российские элиты, зависит не только от закона, но еще от того, как он будет выполняться, полагает собеседник ФАН.

«У нас законы хорошие, но зачастую соблюдаются они не очень. Реализация этой нормы будет зависеть от политической воли властей страны. Политическая практика может сдвигаться в ту или иную сторону. К примеру, у нас запрещена работа социальных сетей, если у них не хранятся базы данных на территории России. Как известно, Facebook и Twitter все равно осуществляют политическую цензуру в Рунете, игнорируя закон. Власть не обладает достаточной волей, чтобы навязать им исполнение законодательства. Поэтому вероятность того, что элиты будут национально ориентированными, повышается, но это еще не гарантировано», — поделился своей точкой зрения политолог.

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратил внимание на то, что изменение в конституции будет способствовать постепенному «вымыванию тех чиновников, которые никакого отношения к Отечеству не имеют».

«Поправка повлияет на процесс национализации власти», — пояснил он.

Напомним, голосование по поправкам было запланировано на 22 апреля, но на фоне пандемии было принято решение перенести его. Новая дата пока не назначена.