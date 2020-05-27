В «Энергомаше» ответили на слова Киева о намерении «выбить» РФ из космических проектов США

Москва, 27 мая. Заявление Киева о готовности создать для США ракетный двигатель, который будет дешевле российского, отдает популизмом. Об этом заявил гендиректор НПО «Энергомаш» (головное предприятие России по этой тематике) Игорь Арбузов, его слова цитирует пресс-служба организации.

Киев может «выбить» РФ из американских космических проектов, но для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства Украины Владимир Усов. По его словам, Украина, как и Соединенные Штаты, на данный момент зависит от РФ в области ракетостроения, так как не производит двигатели первой ступени. Тем не менее Усов выразил уверенность, что Киеву под силу начать самостоятельно производить детали и поставлять их в США.

«Для производства ракетных двигателей первой ступени, по заявлению господина Усова, Украине не хватает всего 30–40 миллионов долларов. Вероятно, космическое агентство Украины, единственное в мире, обладает уникальным ноу-хау по разработке и освоению производства мощных ракетных двигателей по цене заурядного стартапа», — подчеркнул Арбузов.

По его словам, благодаря современным технологиям стоимость двигателя должна снижаться, чтобы обеспечивать конкурентоспособность. Однако есть одно условие, добавил Арбузов. По его словам, двигатель должен пройти конструкторские и летные испытания.

«А есть ли подобные двигатели у Украины — вызывает сомнение», — заметил Игорь Арбузов.

Он подчеркнул, что Владимир Усов прав лишь в одном. Украина никогда не делала мощных двигателей для первых ступеней ракет, сказал Арбузов. Заявление главы космического агентства Украины Арбузов назвал политическим популизмом.