Экс-губернатора Чувашии Игнатьева сняли не за случай с ключами для МЧС

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд, заседание по делу назначено на 30 июня.

Оспариваемый указ президента России формулировал в качестве причины увольнения губернатора «утрату доверия». Публикации указа предшествовали два громких скандала. Сначала губернатор Игнатьев в публичном выступлении призвал «мочить журналистов», критикующих власть, а вскоре заставил офицера МЧС подпрыгивать на плацу перед строем сослуживцев, чтобы получить ключи от новых автомобилей для ведомства.

Однако, как это часто бывает, «после» не означает «из-за». Помимо этих двух случаев за бывшим главой Чувашии числятся иные проступки, которые копились на всем протяжении его пребывания в высших эшелонах республиканской власти.

Формулировка указа суммировала все похождения Игнатьева, а вовсе не два последних скандала — к такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

Телячий король

Вотчиной Игнатьева до назначения на губернаторскую должность было министерство сельского хозяйства — там он скорее запомнился скандалами, чем какими-то успехами в поддержке агропрома.

Дело в том, что Чувашия всегда была «крестьянским» краем: большую часть сельхозпродукции в республике производят личные подсобные хозяйства. Крупные же хозяйства в республике часто страдают от погодных рисков: не случайно Волго-Вятский регион всегда считался зоной рискованного земледелия.

По этой причине федеральные и республиканские власти всегда уделяли внимание сельхозстрахованию, побуждая производителей откладывать в общую копилку взносы, чтобы в трудное время поддержать пострадавших от неурожая. Конечно, страховка часто не могла покрыть всех рисков, поэтому сельхозстрахование активно поддерживали, год за годом выделяя субсидии из федерального и республиканского бюджета.

К этой «золотой жиле» и припал тогда еще министр Игнатьев.

Нарушения в сельхозстраховании были столь заметными, что ситуацией заинтересовалась Счетная палата. В 2012 году она составила официальный отчет о нарушениях в министерстве сельского хозяйства Чувашии.

Схема была проста, как мычание коровы. В качестве документа на получение субсидий от аграриев требовали предоставить копию платежного поручения об уплате страхового взноса в пользу… кредитного кооператива СПКК «Чебоксары-Согласие». Одним из владельцев этого частного кооператива был сам министр Игнатьев с долей 500 тысяч акций, находящихся в совместной собственности с его супругой Ларисой Игнатьевой.

После уплаты взноса в пользу кооператива аграриев допускали к государственным субсидиям. Формально получателями государственной помощи выступали несколько страховых компаний, но фактически все средства получала только одна — ОАО ГСК «Поддержка»: на ее долю приходилось 2806 договоров из 2813, заключенных в период, попавший под проверку СП РФ. Ну а государственная «Поддержка» просто не выдавала страховок без уплаты мзды в пользу мутного кооператива «Чебоксары-Согласие». Такая вот незатейливая схема.

Надо сказать, что субсидий Чувашии выделялось немало. Например, в 2010 году их было выдано 200 млн рублей из федерального бюджета и еще 11,6 млн рублей — из республиканского. В другие года суммы были сравнимыми. Причем большая часть этих денег распределялась в считанные дни, практически сразу после их зачисления на целевые счета. Так, в 2009 году 254 договора были заключены 17 августа, в 2010 году следующие 983 договора заключили 19 апреля, а в 2012 году 259 договоров тоже имели одну дату заключения — 18 мая.

Подобная прыть в весьма сложном вопросе страховок и выдача всего объема субсидий за один день намекают на то, что их выдавали исключительно своим структурам — без проведения обязательной предстраховой экспертизы или конкурса по распределению страховых средств.

Государство было практически устранено из этой схемы: всю документацию, вопреки законодательству, аграрии несли в «Поддержку» и «Чебоксары-Согласие», а не в министерство сельского хозяйства. Оно лишь визировало договора и быстро прокачивало деньги на нужные счета.

Воровали, не скрываясь

Пост губернатора Чувашии Игнатьев получил в 2010 году, после окончания полномочий бессменного президента республики Николая Федорова. При переходе от президентов республик к губернаторам новые главы субъектов наделялись полномочиями по представлению президента России, поэтому утверждал Игнатьева на этом посту президент Дмитрий Медведев.

С этим фактом связан один занимательный казус. Как знает вся страна, третьего президента России зовут Дмитрием Анатольевичем, только вот в 2012 году, спустя два года (!) после своего назначения, Игнатьев назвал его в прямом эфире… Василием Петровичем — перепутав не только имя, но и отчество.

С чем была связана такая оговорка и почему Игнатьев напрочь забыл имя того, кто его назначил на столь высокий пост, — это вопросы, которые остаются за пределами нашего понимания.

Помимо сохранения уже отработанных страховых схем, новый пост дал Игнатьеву гораздо более широкие возможности. О части из них написал в своем письме его предшественник Федоров, в 2012 году оценивший, со знанием дела и болью за родную республику, первые итоги пребывания Игнатьева на посту губернатора.

По мнению Федорова, за каких-то два года Игнатьев нанес бюджету Чувашии ущерб в размере примерно 9 млрд рублей — на порядок больше того, что проходило через счета «Поддержки» и «Чебоксар-Согласия» несколькими годами ранее. Большая часть этих потерь имела такой же подозрительный характер. Сыграло свою роль и то, что Игнатьев выжил из власти работоспособную команду предшественника, поставив на высшие посты в республике «глупых, но верных».

Отвечать за действия Игнатьева на посту губернатора пришлось самой уязвимой категории граждан — бюджетникам. По состоянию на 2012 год, по оценке Федорова, они имели около 1,3 млрд рублей недовыплат из республиканского бюджета. Пострадали и капитальные вложения: если в 2008 году они достигали 9,2 млрд рублей, то при Игнатьеве, несмотря на инфляцию, к 2011 году они упали почти вдвое — до 4,7 млрд рублей. В это же время новый губернатор практически полностью прекратил строительство школ и детских садов в республике.

Тогда же Чувашию стали сотрясать уголовные дела, которые при Игнатьеве пошли «косяком». Гендиректора «Чувашавтодора» Волкова, руководителя Упрдор «Волга» Гаврилова, главу Мариинско-Посадского района Чувашии Моисеева, министра природных ресурсов Чувашии Исаева называли не иначе как «назначенцами» Игнатьева — и против каждого из этих чиновников «нового разлива» было заведено собственное уголовное дело, связанное с хищениями, коррупцией или злоупотреблением властью.

Такой вал уголовных дел закрепил в начале 2010-х годов за Чувашией название «коррупционной республики» — в каждом случае речь шла об ущербе на десятки и сотни миллионов рублей. Говорилось даже о том, что Игнатьева не допустят к выборам 2015 года.

Банька для губернатора

Обвинения в коррупции и хищениях чиновников при чувашском губернаторе усугублялись тем, что администрация республики при нем сама жила на широкую ногу.

В 2014 году разгорелся скандал вокруг так называемой «сауны Игнатьева» — элитной баньки для высокопоставленных чиновников. Она была построена в доме правительства Чувашии за 15 млн рублей, взятых прямо из республиканского бюджета.

А за два года до этого в Чувашии приобрели в гараж администрации два элитных автомобиля Volkswagen Phaeton общей стоимостью 8,3 миллиона рублей. Объяснили это прихотями приглашенных: мол, некоторые гости Чебоксар отказываются садиться в машину попроще.

Почему же Игнатьева не убрали после окончания первого срока? По-видимому, такое намерение у Кремля существовало. Но проблема была в том, что к 2014 году губернатор создал в республике «выжженное поле», на котором честному чиновнику с мест пробиться наверх было крайне затруднительно, а у Москвы просто не было тогда нужного назначенца.

Кроме того, Игнатьев пошел на хитрый маневр: еще в июне 2014 года он заявил, что уйдет в отставку досрочно в мае 2015 года, перед грядущими выборами. Так и произошло: в начале лета 2015-го было объявлено, что президент России принял отставку губернатора и назначил его временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики «до вступления в должность лица, избранного главой».

В ответ на этот шаг Игнатьев получил разрешение участвовать в досрочных выборах. А вот дальше в его пользу сыграл тот самый эффект «выжженного поля». Уже в июле того же года он неожиданно собрал в свою поддержку максимальное количество подписей местных депутатов — 301, а на выборах в сентябре в первом туре получил 65,54% голосов избирателей.

В такой ситуации снимать законно избранного главу Чувашии посчитали неуместным.

Герой Салтыкова-Щедрина

Начало новейшему скандалу с Игнатьевым было положено 18 января 2020 года, всего за неделю до резонансного случая с ключами.

На торжественном собрании в Чебоксарах губернатор вдруг заявил, что надо «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Причем эта фраза была произнесена на торжествах, посвященных Дням российской и чувашской печати.

Так Михаил Васильевич стал живой иллюстрацией к образу губернатора из «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Вот только перепев известной фразы «А от иронии и до крамолы — один шаг!» устроил не литературный персонаж романа XIX века, а действующий чиновник.

Но все затмил инцидент, произошедший 23 января 2020 года. Во время торжественного вручения ключей от новых пожарных автомобилей губернатор неожиданно поднял руку вверх и застыл в двусмысленной позе.

Сотрудник МЧС, майор внутренней службы, постарался дотянуться до передаваемых столь наглым образом ключей, но тут Игнатьев усложнил задачу. Пользуясь своим высоким ростом, он несколько раз поднял руку повыше, заставив майора буквально подпрыгнуть за ключами. Судя по всему, «цирковой номер» немало позабавил губернатора, так как с его лица не сходила улыбка.

Впоследствии, когда попавший в СМИ скандал начал быстро раскручиваться, Игнатьев пытался оправдываться. Он заявил, что не видит ничего предосудительного в своем проступке: он, дескать, ел с пожарными кашу с тушенкой, когда лично тушил пожары в 2010 году. Выходит, у Игнатьева не возникло даже мысли о том, что поступки, которые еще возможны в дружеской компании, если таковая и существовала, нельзя повторять перед строем.

На этот раз указ о снятии Игнатьева с должности не заставил себя ждать. Уже 29 января 2020 года президент Владимир Путин составил тот самый документ, который бывший уже губернатор теперь пытается оспаривать в суде.

Отлученный от личного корыта, в которое он превратил бюджет республики, Игнатьев еще полгода «думал» о подаче иска. С чем это было связано — отдельный вопрос. Вполне возможно, что сегодня, как и в 2015 году, он хочет использовать фактор будущих выборов главы Чувашии, которые пройдут в сентябре, себе на пользу. Чтобы если уж и не вернуться на высокий пост, то хотя бы оговорить себе «теплое» место в республиканской власти.