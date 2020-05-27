Пресс-секретарь главы Чувашии: Игнатьев с нами иск не согласовывал

Чебоксары, 27 мая. Контактов между врио главы Чувашии Олегом Николаевым и экс-главой Михаилом Игнатьевым не было. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе врио главы Чувашии.

«Насколько я знаю, особых контактов между Игнатьевым и Николаевым не было. Может быть, условная передача дел в начале. Встреч в последнее время точно не было», — рассказал пресс-секретарь врио главы Чувашии Александр Кузин.

Тем не менее администрация главы Республики Чувашия в курсе иска, направленного Михаилом Игнатьевым президенту России Владимиру Путину.

«Все, кто более-менее имеет отношение к политике, в курсе этой ситуации. Об этом не сказал только ленивый», — добавил собеседник ФАН.

Игнатьев имел право подать иск в суд, полагают в администрации республики.

«У нас правовое государство. Каждый может, если хочет, подать иск в суд, чтобы отстоять свою точку зрения, — заявил Кузин. — Мы в свою очередь занимаемся решением других, на наш взгляд более важных, вопросов. Это вопросы социально-экономического развития республики. В том числе занимаемся делами, которые тоже в общем-то связаны с Владимиром Путиным — в части донесения до населения мер поддержки, которые президент озвучивал в отношении ситуации с коронавирусом».

Однако содержание иска Михаила Игнатьева администрации республики неизвестно.

«Человек подал иск — он имеет на это право. Что в иске — мы не знаем. С нами иск не согласовывал», — подчеркнул пресс-секретарь главы Чувашии.

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд РФ, намереваясь оспорить указ президента о досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики.

Игнатьев был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» после инцидента на вручении техники чувашским спасателям. Игнатьев якобы в шутку заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от автомобиля.

В настоящее время экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в медицинском центре имени Алмазова с двусторонней пневмонией. У Игнатьева тяжелое состояние с высоким процентом поражения легочной ткани. В больнице он находится с начала этого месяца.

Пневмония усугубляется сердечной недостаточностью: по сообщениям СМИ в июле 2019 года бывший глава Чувашии перенес инфаркт миокарда. Он был доставлен в больницу с коронарным синдромом во время форума регионов России и Белоруссии. 18 июля 2019 года Игнатьеву была проведена операция и установлен стент.