Хоккеист Овечкин во второй раз стал отцом

Москва, 27 мая. Российский хоккеист Александр Овечкин во второй раз стал отцом. У спортсмена родился сын, говорится в аккаунте его супруги Анастасии.

Малыш родился всего несколько часов назад сегодня, 27 мая. Родители решили назвать мальчика Ильей.

«Родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин, 55 см, 3800 г.! Мы самые счастливые» — написала Анастасия Овечкина.

На кадрах супруги изображены в больничной палате, держа в руках новорожденного, передает Пятый канал.

В ответ Овечкин поблагодарил свою супругу за пополнение в семье. Хоккеист отметил, что появление ребенка принесло ему неописуемое счастье.

«Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — признался именитый спортсмен.

Радость со звездной парой поспешили разделить их подписчики. Среди прочих в комментариях появились поздравления от юмориста Александра Реввы и певицы Ольги Бузовой.

Овечкин и Анастасия Шубская вступили в брак в 2016 году. Первый сын Сергей у супругов появился спустя два года, имя ребенку дали в честь погибшего брата спортсмена. Пара неоднократно заявляла о желании завести как можно больше детей.