Футболист «Спартака» счел свою высокую зарплату справедливой

Москва, 27 мая. Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия порассуждал на тему высоких зарплат в мире футбола.

Джикия считает справедливой свою высокую заработную плату.

«Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально. Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?» — задался вопросом футболист красно-белых.

Говоря о своих доходов, профессиональный спортсмен отметил, что из-за пандемии они немного сократились. При этом рекламные контракты, по его словам, все сохранились.

Джикия также сообщил, что зарплаты игроков «Спартака» сократились на 40%, и это является общекомандным решением.

«Мы решили в такой непростой ситуации пойти навстречу клубу, ведь он тоже испытывает большие проблемы», — сказал защитник в интервью Forbes.

По его словам, контракты футболистов действуют до окончания сезона, поэтому пока все условия сохраняются. Все ждут возобновления чемпионата, добавил футболист.

Российский футбольный союз в середине марта приостановил турниры под своей эгидой в связи с пандемией коронавируса, указал Infox.ru. Многие клубы договорились со своими игроками о сокращении зарплат, в частности, от части выплат отказались футболисты «Спартака», «Динамо», «Локомотива». Возобновление Тинькофф Российской премьер-лиги запланировано на 21 июня.