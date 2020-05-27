Десантники совершили тысячу прыжков с парашютом за сутки. ФАН-ТВ

На полигонах в Костромской и Ивановской областях десантники Ивановского ВДВ отработали высадку.

Прыжки начались ранним утром. Военнослужащие вылетели с аэродрома «Иваново-Северный» и десантировались на высоте 600 метров. Первую высадку совершили с самолета Ан-2, выполняя «пристрелочные» прыжки.

«Следом началось массовое десантирование, в ходе которого было совершено около 40 самолетовылетов и десантировано около 400 военнослужащих. Половина прыжков была совершена в ночных условиях», — говорится в сообщении ведомства.

Следующим этапом стало десантирование военнослужащих из трех самолетов Ил-76МД. Посадку совершили в Костромской области на площадке «Будихино», где захватили позиции условного противника. По подсчетам Министерства обороны России, за сутки самолеты поднимались в небо около 46 раз.