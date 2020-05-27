ОП РФ предложила тестировать блокировку соцсетей в Крыму

Симферополь, 27 мая. Общественная палата РФ предложила запустить тестирование блокировки препятствующих работе российских ресурсов социальных сетей в Крыму.

Отмечается, что западные социальные сети, работающие на территории российского государства, неоднократно нарушали законодательство РФ. Они также были уличены в распространении всевозможных фейков и попытках препятствовать работе российских ресурсов.

Некоторые российские эксперты выступили с инициативой о блокировке подобных нарушителей в Интернете на территории России. Тестирование новой системы блокировки предложили провести в Крыму.

Напомним, что глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич неоднократно предлагал блокировать западные соцсети и создавать их отечественные аналоги.