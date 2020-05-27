Госдеп «разоблачает фейки» Минздрава России. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

США собирает дезинформацию о российском здравоохранении, а Яндекс сотрудничает с украинскими СМИ.Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске авторской программы «Слово на свободе».

Госдеп США против Минздрава России

Госдеп США объявил грант на разоблачение здравоохранения России, а именно дезинформации, которую якобы распространял российский или советский Минздрав. Победитель получит 250 тысяч долларов. Скорее всего, этот доклад будет написан за неделю на основе материалов американских СМИ и российских блогов антигосударственной направленности. Далее журналисты начнут ссылаться на эту верифицированную Госдепом работу. Вот так создаются фейки.

США финансирует программы по журналистике в странах, соседствующих с Россией

В последние месяцы США активно финансирует различные программы по обучению журналистов в других странах: хаккатоны, онлайн-конференции, семинары и так далее. Грантовую поддержку получили: в Казахстане — 60 тысяч долларов, в Грузии — 250 тысяч долларов, в Сербии — 220 тысяч долларов, в Черногории — 300 тысяч долларов, а также 10 тысяч долларов получила Польша. Есть и отдельные программы по Украине. Так, например, в городе Николаев киберспециалисты НАТО решили развернуть Центр киберзащиты. Это пугает, России стоит задуматься.

Facebook будет копаться в переписках

Социальная сеть Facebookобъявила о запуске обновления для Messenger.Вероятно, это делается для того, чтобы скопировать переписки пользователей. Ранее уже сообщалось, что в облачных хранилищах Google и Apple проверяют все наши фотографии на наличие детской порнографии, а также, чтобы обнаружить мошенников.

Скорее всего, Facebook будет действовать по такому же принципу. «Большой брат» решил узаконить право читать наши переписки, якобы ради нашей безопасности.

Twitter не способен бороться с фейками про коронавирус

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона с января по май собрали и проанализировали 200 млн твитов про коронавирус. Оказалось, что 80% из наиболее влиятельных ретвиттеров — боты. В службе поддержки Twitter сообщили, что они удаляют только аккаунты с потенциально опасными сообщениями, а против ботов, которые сочиняют фейки про коронавирус, ничего сделать не могут. Получается, все ограничения нужны только для цензуры, а не для решения проблем.

YouTube банит за фейки о коронавирусе

YouTube опубликовал список запрещенных тем про коронавирус, за которые можно получить бан. Возникает вопрос, будут ли действительно исчезать подобные ролики. Хочется посоветовать Facebook взять пример с YouTube, и зачистить весь фейк у себя в социальной сети.

Но вряд ли это возможно, ведь все силы там брошены на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией.

Хорошие новости с Запада

В Германии принято историческое решение по защите прав человека и свободы слова. Есть постановление Федерального конституционного суда, который определил, что прослушивание телефонов иностранных граждан со стороны Федеральной разведывательной службы БНД нарушает права на неприкосновенность частной жизни и телекоммуникаций.

Яндекс сотрудничает с украинскими СМИ

Оказалось, что у Яндекса в партнерах есть масса украинских СМИ, благодаря чему через поиск можно найти массу ужастиков и небылиц. Это говорит о нашей свободе слова. Мне, как либералу и демократу, хочется, чтобы во всем был паритет. Раз мы им разрешаем многое, значит, и они должны разрешать нам подобное. Если этого не происходит, получается перекос.

Подводя итог, хочется отметить, что предстоит еще многое сделать ради нашей информационной безопасности, ради защиты от информационного вируса. Необходима информационная гигиена, потому что тех, кто попался на удочку интернет-мошенников, с каждым днем становится только больше.