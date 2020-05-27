Памфилова рассказала о дате голосования по поправкам в Конституцию России

Москва, 27 мая. Центризбирком продолжает работу по подготовке общероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию России. Дату голосования определит президент, когда сочтет нужным. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы имеем право делать все необходимое по подготовке к проведению общероссийского голосования в связи с указом президента о возложении соответствующих полномочий на ЦИК. Мы обязаны готовиться к голосованию. Что касается даты проведения голосования, то, когда президент сочтет нужным, тогда и назначит», — сказала Памфилова.

Напомним, закон о поправках в Конституцию России был принят в марте 2020 года, однако изменения вступят в силу только после их одобрения россиянами на общероссийском голосовании. Первый указ о таком голосовании Путин подписал 17 марта, назначив его на 22 апреля. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране глава государства перенес голосование на неопределенный срок.

Центризбирком 21 мая опубликовал постановление, которое направлено на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования. В документе уточняется, что снимаются те финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по конституции, которые были наложены.