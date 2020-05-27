Названы сроки поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию РФ

Москва, 27 мая. Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в армию РФ планируют начать в 2021 году. Об этом сообщил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в управление холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

«Для производства «Бронебойщика» у нас все готово. Более того, за собственный счет мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации», — сказал он.

Александр Кочкин добавил, что в прошлом году были завершены испытания, по итогам которых были уточнены отдельные требования технического задания. К настоящему моменту все эти вопросы с Министерством обороны РФ решены. По словам Кочкина, подготовка документов о принятии «Бронебойщика» на вооружение начнется в ближайшее время.

Новейшая авиационная ракета «Бронебойщик» предназначена для вооружения штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8. Стоит отметить, что «Бронебойщик» может пробивать любые барьеры, которые стоят перед заданными целями, и при этом оставаться в целости и сохранности.

Тяжелый истребитель Су-27 остается основой для российской авиации, несмотря на то, что состоит на вооружении с 1985 года. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu. В материале журналисты называют истребитель «старым мастером», отмечая его роль в развитии российской авиации. Несмотря на то, что его технологии устаревают, Су-27 до сих пор несут боевые дежурства.