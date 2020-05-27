Поклонники спутали Брэда Питта с бомжом

Москва, 27 мая. Фотографии заметно постаревшего секс-символа и голливудской звезды Брэда Питта появились в Сети. Папарацци засняли артиста во время прогулки в Малибу. Опубликованные фото говорят о том, что Питт явно запустил себя на карантине. Поклонники актера признались, что спутали его с бомжом.

Папарацци «слили» в Сеть шпионские снимки 56-летнего Брэда Питта, которому расставание с актрисой Анджелиной Джоли, как и самоизоляция, явно не пошли на пользу. Фанаты голливудской звезды были шокированы его неопрятным видом.

Фотографии были сделаны, когда Питт прогуливался вместе со своим другом, басистом группы Red Hot Chili Peppers 57-летним Майклом «Фли» Бэлзари.

Больше всего фанатов поразило то, как выглядят волосы актера. Они кажутся грязными, к тому же корни слишком отрасли и старят Брэда, заявили поклонники, передает «Царьград».

Также фанатов смутил наряд актера, который он выбрал для прогулки. На артисте были рванные джины и футболка грязно-зеленого цвета. Некоторые пользователи Сети предположили, что на самоизоляции актер вынужден обходиться без стилиста и парикмахера. Стоит отметить, что фотографии заметно постаревшего актера уже распространились по десяткам журналов.