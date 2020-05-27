Малькевич назвал «врагами РФ» СМИ, создающие вбросы о плененных россиянах в Ливии

Москва, 27 мая. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить вбросы против незаконно удерживаемых в Ливии социологов и привлечь к уголовной ответственности авторов публикаций.

Ранее Малькевич обвинил «Новую газету» в поддержке террористов, пленивших российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии. Авторы статьи поставили под сомнение, что социологи проводили исследование в североафриканской стране открыто и гласно. После этой публикации, по мнению Малькевича, у так называемой «независимой» журналистики «пробито дно».

«Полагаю, что настоящие действия квалифицируются как пособничество (путем предоставления информации) в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, частью третьей статьи 206 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пропаганда терроризма», —написал общественный деятель в своем Telegram-канале.

На основании этого Малькевич обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности авторов вбросов о россиянах.

Глава ФЗНЦ также вспомнил о гражданине США, Канады, Ирландии и Великобритании Поле Уилане, обвиняемом в России в шпионаже. Он отметил, что американская пресса, несмотря на то, что мужчину взяли с поличным, выгораживает его. СМИ, которые будут объявлять Уилана шпионом, «разорвут люди», указал Малькевич. В России гражданское общество, с сожалением отметил Малькевич, «пока молчит» по поводу того, что пишут СМИ-иноагенты о российских социологах.

Малькевич предложил вслед за СМИ-иноагентами подумать над новым термином, который будет тождественен «врагам России и ее гражданам». По его мнению, «информационные диверсанты», действия которых направлены на уничтожение тех, кто им не нравится, содержат в себе этот смысл и являются оптимальным вариантом для обозначения такой прессы.