Падение великой Пальмиры: ФАН показывает, как боевики ИГИЛ уничтожали древний город

Падение великой Пальмиры – одно из самых трагичных событий современной истории. Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили античный город и сняли репортаж о первом штурме боевиками запрещенного в РФ ИГИЛ1 великого наследия прошлого.

Древний город был захвачен террористами «Исламского государства»1 в мае 2015 года. За четыре месяца до начала военной операции России в Сирии факт потери Пальмиры казался сирийцам началом катастрофы. Террористы нанесли удар не только по ослабшим правительственным войскам, но и по историческому наследию страны. После того, как потрепанные в боях части Сирийской Арабской Армии отступили на запад, террористы начали чистки среди мирного населения. Горожане до сих пор ужасаются происходившему летом 2015 года: пыткам, расстрелам, повальному мародерству и изнасилованиям, сопровождавшим триумф боевиков ИГ1.

Вокруг Тадмора – таково современное официальное название Пальмиры, на много километров раскинулась пустыня. О приближении к античному городу путника оповещает дорожный указатель и стены Факхр-аль-Дин аль-Маани – мамлюкской цитадели, возвышающейся над городом.

Первое упоминание о Пальмире как о населенном пункте, возникшем в центре большого оазиса, относится к 1500-му году до н.э. Дошедшие до нашего времени древнегреческий и древнеарамейский топонимы Пальмира и Тадмор переводятся как «город пальм». Однако, еще в начале XX века мало кто в мире помнил об истинном величии античного наследия, спрятанного под песками.

В недавнем прошлом Тадмор был небольшой бедуинской деревней, постепенно выросшей на руинах города, разрушенного арабами в середине VII века. В 1929 году, сразу после первых археологических исследований района, ученые представили публике и нескольким академиям наук проект планируемых широкомасштабных раскопок. Первые пробные шурфы, сделанные археологами, вызвали протест местного населения.

Генеральный директор французского мандата решил не ссориться с тадморскими бедуинами, обязав военных, археологов и шейхов вложиться в строительство современного поселка. Совет бедуинских племен приложил немало усилий, чтобы убедить соседей переселиться в новый Тадмор из двух деревень, располагавшихся непосредственно среди античных руин. Аборигены долго не соглашались на это предложение, ссылаясь на то, что после того, как археологи перекопают весь оазис, из него уйдет вода. Переселение состоялось лишь в 1932 году, после того как в Тадморе были для удобства новоселов были выкопаны более десяти новых колодцев и вымощена центральная улица. В подтверждение относительного комфорта проживания часть домов заселили археологи, посвятившие жизнь исследованиям древней Пальмиры.

Довольно быстро превратившись в небольшой, но густонаселённый город, еще пятнадцать лет назад являвшийся наиболее желанным местом для туристов, Тадмор мгновенно опустел после захвата его боевиками «Исламского государства».

На улицах в основном можно встретить женщин и детей, гуляющих среди развалин. Они вернулись в родные места – зачастую буквально на пепелище. Невзирая на разрушенные дома и уничтоженную городскую инфраструктуру, здесь они смогли обустроить свой быт и даже наладить внутреннюю торговлю.

Город Пальм приветствует путника словами на арабском «Добро пожаловать в Пальмиру – невесту пустыни». За колоннами с надписями скрываются, увы, не только красоты античного наследия, но и следы современного варварства.

Печально смотреть сегодня на владения царицы Зенобии, при которой Пальмирское царство процветало, расширившись вплоть до границ современных Турции и Египта. Даже легионеры императора Аврелиана, взявшие Тадмор штурмом в III веке, не смогли нанести ему увечий, сравнимых с последствиями наступления ИГИЛ.

Боевики «Исламского государства» одним махом уничтожили то, что не смогло обрушить ни Рим, ни Халифат, ни само время. Главная святыня города, построенная в первом веке нашей эры, - храм Баала, - был практически полностью разрушен с помощью взрывчатки. Теперь от него остался только портал.

Таким идеологическим кампаниям по борьбе с многобожием сопутствовала и алчность - многие артефакты были собраны боевиками «Исламского государства» и проданы в частные коллекции.

Если бы террористы оставляли память по себе лишь посредствам разрушения древних строений, это было бы полбеды. Настоящей бедой для мировой памяти стало уничтожение людей, не желавших сотрудничать с ИГИЛ. Античные театры и храмы специально были выбраны декорациями для настоящего, а не постановочного убийства.

После захвата города, по состоянию на 24 мая, стало известно об убийстве более 400 мирных жителей. Некоторые тела убитых террористы намеренно не убирали с улиц в течение нескольких дней. Убийства совершались с особым цинизмом и в большинстве случаев намеренно фиксировались исламистами на видеокамеру.

Среди жертв оказался и хранитель древней Пальмиры - Халид Асаад, всю жизнь посвятивший изучению и описанию истории города. Перед смертью его пытали несколько недель, желая узнать, где находятся археологические сокровища. 80-летний археолог сумел промолчать.

После убийства его покрытое синяками тело вывесили на фонарном столбе в центре города, а отрубленную голову бросили рядом - в назидание живым.

Первый раз город был освобожден от боевиков ИГИЛ в марте 2016 года, при поддержке российской армии. Однако, едва перешедшая под контроль Сирийской Арабской Армии Пальмира снова пала в декабре того же года. Второй раз полностью отбить «принцессу пустыни» у террористов удалось лишь 28 марта 2017-го – в операции так же принимали активное участие ВКС РФ и Силы специальных операций России.

1 Организация запрещена на территории РФ.