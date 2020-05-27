Пытающийся оспорить свою отставку экс-глава Чувашии почти месяц находится в больнице

Санкт-Петербург, 27 мая. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев около месяца назад был госпитализирован в петербургский медицинский центр имени Алмазова. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

«На данный момент осложнение на сердце», — сказал собеседник ФАН.

Как выяснилось, Игнатьев давно страдает от проблем с сердцем, именно поэтому при осложнении его сразу госпитализировали в центр Алмазова. Сейчас экс-глава Чувашии находится в отделении сосудистой хирурги. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее Игнатьев подал административный иск в Верховный суд РФ, пытаясь оспорить указ главы государства о досрочном прекращении полномочий. Согласно базе данных суда, иск поступил 20 мая, при этом еще в начале месяца экс-глава Чувашии был госпитализирован. Первое заседание по данному делу назначено на 30 июня.

Напомним, в январе Михаил Игнатьев стал центральной фигурой скандальной истории с сотрудниками МЧС. Вручая спасателям ключи от новых пожарных машин, экс-глава Чувашии заставил одного из офицеров несколько раз подпрыгнуть. Видео с церемонии попало в Сеть.

После этой истории Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия». Кроме того, 28 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Игнатьева с должности главы республики в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Чувашии стал Олег Николаев.