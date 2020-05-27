Волочкова показала подписчикам морщинистую руку неизвестного ухажера

Москва, 27 мая. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками фото своего отдыха. Снимки приятного вечера с вином и неизвестным мужчиной она выложила в Instagram.

Балерина опубликовала серию кадров, на которых показала «романтический ужин на полянке». На первых фото знаменитость изображена в расслабленной позе в кресле-качалке. В кадр также попали богато сервированный стол и ухоженный придомовой участок звезды.

Вечер с прекрасной погодой звезда не могла провести в одиночестве, и на следующих кадрах уже можно увидеть два фужера вина, которые держат сама Волочкова и ее тайный спутник.

«Романтика у костра. А кто сможет угадать стиль вина? Мощное, жирное, тонкое, легкое, сочное, фруктовое? Терруар? Ваши предположения?» — похвасталась балерина.

Волочкова уже не впервые заявляет о новом бойфренде, при этом каждый раз старательно скрывая его личность. На последнем снимке видна лишь морщинистая кисть нынешнего ухажера знаменитости.

Ранее Волочкова, заскучав на самоизоляции, решила отметить Новый год с елкой и костром. Ради праздничного настроения она даже позволила себе кусочек «самоизоляционного» шашлыка, который приготовлен по особому рецепту, передает телеканал «360».