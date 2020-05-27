Проживший 80 лет без пищи и воды йог скончался в Индии

Москва, 27 мая. Аскет, садху и йог Прахлад Джани, утверждавший, что прожил 80 лет без еды и воды, скончался в 90-летнем возрасте в Индии. Об этом пишет издание Times Of India.

В публикации говорится, что проблемы со здоровьем у индийского йога стали появляться в апреле текущего года. Прахлад заявлял, что хочет вернуться в свою родную деревню Чараду, которая находится возле города Мансы, после того, как ограничительные меры по коронавирусу в регионе были ослаблены.

Прахлад почти всю свою жизнь провел в деревне Чарада в западном штате Гуджарат. Большую часть времени он уделял занятиям йогой и медитации. Из открытых источников известно, что он родился в августе 1929 года. По его собственным словам, в детстве он был благословлен богиней Амба-Матой. Божественное вмешательство помогло ему выжить, не имея никаких средств к существованию. Позже вокруг Джани стала собираться группа последователей, передает телеканал «МИР24».

Тело йога после смерти было доставлено в город Амбаджи, известный храмами и расположенным там небольшим ашрамом. В течение нескольких дней тело пробудет там, чтобы люди могли отдать Джани последние почести, после чего останки кремируют.

Стоит отметить, что в 2003 году представители официальной медицины впервые обратили свое внимание на Джани после его заявлений о том, что он получил эликсир жизни через отверстие во рту. По его словам, именно поэтому ему удается обходиться без воды и пищи. Йог был на 10 дней помещен в изолированную палату с камерами наблюдения. Он действительно не принимал пищу и воду, не справлял естественные нужды.