Цеков объяснил инфовойну США против РФ борьбой демократов с Трампом

СМИ, явно ангажированные Демократической партией США, в своей редакционной политике пытаются использовать уже набивший оскомину русофобский темник, чтобы дополнительно опорочить главу Белого дома Дональда Трампа. Таким образом, информационная война против России сочетается с борьбой демократов против собственного президента. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что президент США Дональд Трамп призвал издание New York Times вернуть полученные Пулитцеровские премии, в том числе за статьи о России и о его якобы связях с ней. В своей речи американский лидер рассказал о методах работы новоиспеченного Пулитцеровского лауреата: придумать о нем, Трампе, самую «худшую вещь», притвориться, что этому есть подтверждения и, наконец, опубликовать это.

«Не могу назвать себя постоянным читателем New York Times, — признался Цеков. — Однако в моей памяти однозначно отложилось то, как это издание привыкло писать о нашей стране. Российский темник там на 99% негативный — во всяком случае, те их статьи, что доходили до меня, характеризуют РФ, ее руководство и политику с худшей точки зрения. Объективностью там даже не пахнет».

Сенатор заявил, что он не в состоянии вспомнить ни одного материала в этом СМИ, который бы признавал за Российской Федерацией, казалось бы, очевидные всему миру достижения: в частности, о тех феноменальных успехах, которых добился президент Владимир Путин и его правительство в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Параллельно с этим позиция New York Times еще и антитрамповская, — отметил парламентарий. — К слову, это о хваленой западной свободе прессы: обычно, когда о ней говорят, представляют независимых журналистов, которые никем не ангажированы, не имеют никаких заданий и пишут по велению сердца. На примере же New York Times отлично видно, что издание это несвободное ни в оценке международных событий, ни тех, что случились в их стране. Иначе бы у них была хотя бы одна положительная публикация как про Путина, так и про собственного президента».

По словам собеседника ФАН, еще во время избирательной кампании 2016 года, издание методично «травило» Трампа и называло его «российским ставленником», объединив таким образом два своих основных негативных темника в один. Информационная война против России переплелась с внутриполитической борьбой внутри самих США, что вылилось в ряд голословных обвинений в отношении американского президента, которые позже, несмотря ни на что, были наголову разбиты в судах тех же Соединенных Штатов.