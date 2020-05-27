Сирия, 27 мая. Пентагон опроверг сообщения о нападении на конвой военных США в Дейр-эз-Зоре. Междоусобные стычки протурецких боевиков отмечаются в городе Джараблус в Алеппо. На границе САР и Ливана произошло землетрясение, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: осуществляют подрывные работы в окрестностях города Дума в Восточной Гуте.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо.

Курдские вооруженные бандгруппы: потеряли одного из своих боевиков во время вылазки в кантоне Африн; задержали молодого человека в ходе рейдов в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; объявили о продлении комендантского часа на северо-востоке САР до 5 июня.

Соединенные Штаты: опровергли сообщения о нападении на американский конвой в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что на территории оазиса Восточная Гута продолжают работу инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА). Ликвидация оставшихся после эвакуации террористов СВУ и боеприпасов производится на фермах Аль-Аб неподалеку от города Дума. Напомним, эти территории были зачищены от боевиков весной 2018 года.

Между тем поступила информация о землетрясении на границе Сирии и Ливана. Его магнитуда составила 3,2 градуса по шкале Рихтера. Известно, что толчки были зафиксированы в 16 километрах к юго-востоку от ливанского города Набатие и в 68 километрах к западу от Дамаска.

Провинция Алеппо

На северо-востоке Алеппо вновь интенсифицировались столкновения между протурецкими боевиками. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NotWoofers), члены двух бандгрупп, действующих в составе «Сирийской национальной армии», ведут вооруженную борьбу в городе Джараблус у границы с Турцией. О том, что стало причиной конфликта, пока неизвестно. О последствиях стычек также не сообщается. Как правило, междоусобные столкновения в рядах союзных Турции формирований происходят из-за разногласий в разделе зон влияния.

Тем временем группировка «Силы освобождения Африна» заявила о смерти одного из своих боевиков во время недавних вылазок в Африне. По информации Twitter-канала (RojavaNetwork), погибшего звали Мазлум Сило. Об обстоятельствах его гибели ничего неизвестно. Напомним, курдские боевики осуществляют подпольную деятельность на территориях, контролируемых союзниками Турции, в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей SANA News сообщает о вылазке неизвестных на северо-востоке провинции, в районах, контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Группа вооруженных лиц организовала нападение на конвой США, сопровождаемый курдскими боевиками, поблизости от населенного пункта Рувайшид. В результате трое американских солдат и пять членов SDF получили ранения. В совершении налета подозреваются члены подпольных ячеек «Исламского государства»1. В свою очередь Пентагон заявил, что сообщения об атаке на колонну военных США не соответствуют действительности.

Тем временем в городе Аль-Бусейра юго-восточнее административного центра провинции состоялись рейды SDF. Как передает Twitter-канал (Sada_AlSharqieh), курдские боевики задержали одного из местных жителей по имени Фади аль-Дахайя у кольцевой развязки Аль-Атталь, обвинив его в работе на службу разведки Ирана.

Провинция Хасака

Между тем стало известно о продлении режима комендантского часа в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) в связи с пандемией коронавируса. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), об этом объявила курдская автономная администрация северо-востока Сирии. Ограничения будут действовать до 5 июня 2020 года.

Напомним, официальные власти накануне, напротив, распорядились о снижении мер предосторожности. Так, был отменен комендантский час в ночное время, а также возобновлено транспортное сообщение между провинциями.

1 Организация запрещена на территории РФ.