Акула-людоед напала на рыболова в Калифорнии

Калифорния, 27 мая. Акула-людоед напала на рыболова, удившего рыбу с байдарки у берегов американского штата Калифорния.

Как рассказал 40-летний Майкл Таллгеймер-младший, хищную рыбу привлек кукан с уловом. Она напала буквально через считанные секунды после того, как Майкл повесил его за борт.

«Я видел ее рыло и бездушный глаз. Она прокусила байдарку прямо посередине, совсем рядом с моим коленом и бедром, сантиметрах в 15», — рассказал мужчина.

Он ударил акулу, тем самым заставив разжать зубы. Хищная рыба ударила байдарку хвостом, после чего скрылась. Испуганный рыбак в тот же момент отправился к берегу.

«Я преодолел, вероятно, половину пути, когда стало ясно, что байдарка заполняется водой», — поделился он.

Мужчина успел позвонить в службу 911 и рассказать о произошедшем. Его байдарка в этот момент перевернулась. Майкл Таллгеймер-младший попытался забраться обратно, но не получилось. Рыбак оказался в воде, в течение 15 минут он находился там с мыслью о том, что акула может вернуться.

«Возле моих ног болтались наловленные рыбины, которые я привязал к байдарке. Я повторял про себя: «Спокойствие. Паника до добра не доведет», — вспоминает Майкл Таллгеймер-младший.

Мужчину спасли местные рыбаки. О происшествии им рассказали сотрудники пожарной службы, которые получили вызов.

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