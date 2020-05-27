«Новая газета» навязывает чеченским детям образ «злой России» для радикализации Кавказа

В начале мая «Новая газета» опубликовала статью «Наш папа в плену». В ней автор издания и глава российского представительства «Международной кризисной группы» со штаб-квартирой в Брюсселе Екатерина Сокирянская рассказала, «как родина карает жен «изменников» и как рассказать детям о том, что отец был боевиком». В материале утверждается, что правительства России и северокавказских республик якобы устраивают репрессии против родственников ликвидированных террористов. Утверждается, что статья основана на рассказах 40 жен боевиков, однако все они анонимны.

А в понедельник, 25 мая, на сайте издания «Грозный-Информ» было опубликовано открытое письмо в адрес «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова. Более 1,5 тысячи родственников осужденных или убитых террористов резко раскритиковали статью Сокирянской, а приведенную в ней информацию прямо назвали ложной. Авторы открытого письма скрываться за маской сетевой анонимности не стали.

Что не террорист, то «невиновный»

Исходя из сложившейся ситуации, можно сделать два вывода: либо приведенные «Новой газетой» примеры являются исключением из правил, либо они и вовсе недостоверны. Последний вариант вполне вероятен, учитывая тот факт, что издание на протяжении своего существования активно занимается защитой и оправданием террористов, действующих против России.

Статья «Наш папа в плену» исключением не стала, уже в аннотации Сокирянская пытается убедить читателей, что многие террористы будто бы не виноваты.

Через весь текст красной нитью проходит идея, что дети из северокавказских республик осиротели по вине российских военных. В материале ни разу не упоминается, за что именно были осуждены боевики, не рассказывается, в каких обстоятельствах они были ликвидированы, и ни разу не говорится, сколько людей погибло в результате совершенных ими терактов. Вероятно, Сокирянская сочла, что такая важная информация помешает ей добиться главной цели текста — вызвать симпатию к преступникам.

В конце своей статьи Сокирянская открыто пытается возложить вину за две войны в Чечне и на Россию.

Без труда можно заметить, как продвигается один из основных тезисов западной политики по отношению к России и ее истории — во всех своих войнах она виновата сама. Однако «Новая газета» не просто манипулирует историческими фактами, статьи ее авторов носят куда более глубокую и опасную подоплеку.

Всё по анонимным рассказам

У «Новой» есть сразу несколько журналистов, активно освещавших войну на Северном Кавказе даже сейчас, спустя почти два десятилетия с окончания второй чеченской. Но у всех у них есть одна особенность — они упорно не хотят называть террористов террористами. Используются любые иные термины, кроме этого, который ставит точку в любых размышлениях на тему невиновности боевиков — если человек совершил теракт, то его мотивы не имеют никакого значения.

Так, в своей майской статье Сокирянская использует этот термин трижды, но происходит это только в ситуации, когда за отказ от его использования грозит реальная административная, а то и уголовная ответственность. Показательно, что в своей первой статье для «Новой газеты» на чеченскую тематику она и вовсе называет боевиков и террористов исключительно сепаратистами. Оно и понятно, статья была опубликована в 2007 году, на тот момент в российском законодательстве не было прописано ответственности за оправдание терроризма.

Еще один «эксперт» издания по Северному Кавказу — журналист Илья Азар. Одной из самых скандальных его статей стал материал «Не допускали мысли, что придет настоящая война». Он состоит из нескольких интервью с очевидцами, пережившими первую войну в Чечне. По крайней мере, так заявлено в материале, большая часть рассказов анонимна, и проверить их достоверность не представляется возможным. Что интересно, ровно по этой же схеме выстроена статья Сокирянской, и так же, как в ее статьях, Азар ни разу не использует термин «террористы».

Более того, из собранных им или написанных самостоятельно, что нельзя исключать, рассказов выходит, будто никаких террористов или боевиков в Чечне не было, а всех убивали только российские войска. Приведем в пример несколько отрывков из статьи, которые говорят сами за себя.

Вот с Азаром делится своими воспоминаниями некая ингушка Хава, проживавшая в Грозном в 1995 году.

Ее же воспоминания уже о контртеррористической операции российских войск в 2000 году.

А это уже «свидетельство» некоего чеченца, до войны поддерживавшего Россию. Он также пожелал остаться анонимным.

В статье нет ни одного упоминания про действия и преступления боевиков, о них собеседники Азара, как и он сам, за всю статью ни разу не вспоминают.

Нет денег — нет статей

Материалы подобного характера «Новая газета» публикует о конфликтах в Сирии, Ливии и других горячих точках. Но если на Ближнем Востоке боевые действия еще ведутся, то война на Северном Кавказе давно завершилась, режим КТО (контртеррористическая операция) был снят в Чечне еще в 2009 году. Откуда же такой интерес к угасшему конфликту, причем интерес однобокий?

Ответ на этот вопрос может дать все та же недавняя статья Сокирянской, где прямо говорится, что если Россия не пересмотрит свое отношение к террористам, то их дети могут начать за них мстить, потому что считают их героями. Следует ли говорить, что героизация преступников, виновных в убийствах тысяч людей, — это результат деятельности как раз таких СМИ, как «Новая газета»?

Журналисты Дмитрия Муратова принципиально замалчивают реальные преступления боевиков, но при этом массово публикуют статьи о «зверствах России», основанные исключительно на анонимных источниках. Результатом такой многолетней информационной кампании и могут стать новый виток напряженности на Северном Кавказе и новая война.

Маловероятно, что сотрудники «Новой газеты» не понимают, к чему ведет их деятельность. В подтверждение тому недавний конфликт Муратова с редактором отдела спецпроектов Еленой Милашиной. Журналистка заявила, что больше не будет публиковать свои статьи о Чечне на сайте издания.

Свое решение Милашина объяснила желанием защитить издание от возможных последствий. Но как было наглядно показано, в «Новой газете» с середины 90-х годов публикуются настолько радикальные материалы, что статьи Милашиной или их отсутствие повлиять на ситуацию просто не могут. Куда вероятнее, что конфликт имеет под собой более материальную основу — в конце февраля «Новая газета» начала испытывать серьезные финансовые трудности, Муратов даже поднял вопрос о приостановке выплаты зарплат сотрудникам. Очевидно, что бесплатно авторы издания не хотят рисковать получить за свое творчество до семи лет лишения свободы по статье 205.2 «Оправдание терроризма».

Результат деятельности «Новой» виден уже сейчас

Да, в статьях «Новой газеты» нет прямых призывов к совершению терактов или развязыванию новой войны, но их материалы нацелены на информационную обработку северокавказской молодежи. При чтении анонимных рассказов о «героях-террористах» и «злых федералах» у молодых людей могут сложиться извращенное мнение о событиях более чем 20-летней давности, ложное чувство несправедливости и обманутости. После такой обработки вербовщикам различных террористических группировок не составит труда пополнить ими ряды боевиков.

Особо отметим, что последствия героизации террористов, ликвидированных на Северном Кавказе, можно наблюдать уже сейчас. В конце минувшей недели в Дагестане были ликвидированы шесть боевиков Сергокалинской бандруппы, возглавляемой турецким наемником Муханнедом, более известным под кличкой Абдусалам. Самому старшему члену группировки было 27 лет, а младшему — 16.

Как видно, это вовсе не выжившие в лесах и подполье террористы, недобитые в 2000-х годах, это молодые люди, вся сознательная жизнь которых прошла уже под мирным небом. Один из ликвидированных боевиков, Салман Будайчиев, большую часть жизни прожил в Челябинской области, его завербовали всего два года назад, когда он приехал в Дагестан на свадьбу родственницы.

Что подтолкнуло молодого парня пойти в террористы? Уж не статьи ли «Новой газеты» и подобных изданий, где террористов выставляют «защитниками народа», а настоящих защитников представляют едва ли не маньяками? Ответить на этот вопрос смогут следователи, которые тщательно изучат не только преступления уничтоженной банды, но и причины ее появления.

Но, безусловно, обнадеживает, что народы Северного Кавказа и сами активно следят за СМИ, которые поощряют распространение радикальных идей среди их молодежи. Надеемся, что они дадут оценку не только недавней статье Екатерины Сокирянской, но и другим сомнительным материалам «Новой газеты».