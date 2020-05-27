Названа наиболее благоприятная погода для распространения коронавируса

Москва, 27 мая. Китайские ученые определили температуру воздуха, при которой коронавирусу SARS-CoV-2 легче всего распространяться. Специалисты изучили информацию о 3,75 миллиона подтвержденных случаях COVID-19, которые были выявлены с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.

Как пишет Xinhua News Agency, примерно 60% случаев заражения произошли при температуре от 5 до 15 градусов по Цельсию. Также 73,8% случаев фиксировались в районах с абсолютной влажностью от 3 до 10 граммов на кубический метр воздуха. Ученые пришли к выводу, что новый китайский коронавирус развивается преимущественно в средних широтах.

Напомним, в одном их эфиров в Сети доктор Евгений Комаровский развеял миф о том, что одна доза санитайзера недостаточна для эффективной обработки рук. Медик снял ролик о правильном применении дезинфицирующего средства.

В эфире также принял участие эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин. Ставший востребованным в последнее время санитайзер необходимо наносить на поверхность рук в количестве трех миллилитров, после чего в течение 30 секунд обрабатывать им руки.

По словам эксперта, если используется санитайзер в виде спрея, то следует «пшикнуть» не менее 27 раз, чтобы получилось нужное количество средства, иначе дезинфекция рук будет некачественной. Такие данные, по словам доктора Комаровского, содержатся в рекомендациях ВОЗ.