Примаков привел «железобетонный» аргумент России по Договору об открытом небе

Москва имеет право требовать от европейских «партнеров» не предоставлять информацию Соединенным Штатам по результатам полетов над российской территорией. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы, тележурналист Евгений Примаков.

Катастрофа для США

Выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе (ДОН) — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

По мнению автора статьи, главными минусами для Соединенных Штатов после выхода из соглашения будет отсутствие возможности летать над территорией РФ и обсуждать по дипломатическим каналам полученные данные. Союзники США по Североатлантическому альянсу не будут иметь собственных спутников. Они полностью потеряют доступ к снимкам российской военной инфраструктуры.

Таким образом, выход Соединенных Штатов из соглашения грозит катастрофой и для безопасности в Европе.

Железобетонный аргумент

Как отметил Евгений Примаков, есть большое опасение, что в условиях НАТО европейцы продолжат летать через Россию и делится с американцами информацией. Однако для России — это аргумент потенциального выхода из соглашения.

«Американцы тактически, может, попытаются из этого получить выгоду в пиар-целях для предвыборной кампании, что они как-то опять ущемили Россию, якобы опять защитить свой суверенитет. Их аргументация была, что это якобы мы нарушаем, шпионим за ними, хотя все это прописано в договоре. Тактически можно даже принять, что они пытаются что-то выиграть. Но стратегически США, безусловно, проигрывают. Даже если мы не выходим из договора, европейцы летают над нашей территорией, а мы — над европейской», — пояснил Евгений Примаков.

По мнению политика, у России появляется «железобетонный» аргумент. Москва имеет право требовать от европейских «партнеров» не предоставлять информацию Соединенным Штатам по результатам полетов над нашей территорией.

«Они же вышли из договора. Значит, все. Какая информация? И у нас будет повод еще раз поставить вопрос о том, насколько Соединенные Штаты готовы соблюдать интересы европейских партнеров. И у европейцев возникнут обоснованные сомнения о том, насколько американцам есть дело до интересов Европы. На дальней стратегической дистанции американцы, безусловно, проигрывают», — добавил Евгений Примаков.

Вопрос НАТО

Может ли в таком случае идти речь о дальнейшем присутствии США в составе НАТО? Отвечая на этот вопрос, Евгений Примаков отметил, что Соединенные Штаты никогда не покинут Североатлантический альянс.

«Можно даже посмотреть, как они рушат систему межнациональных торговых отношений, в том числе и со своими европейскими партнерами. Но все, что касается вопросов безопасности и евроатлантического единства в рамках НАТО, никто под сомнение это не ставит. И я не думаю, что поставит», — заключил Евгений Примаков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из ДОН. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. Однако оговорился, что возобновление договора возможно.