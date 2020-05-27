Названы основные симптомы для незамедлительного вызова скорой при коронавирусе

Санкт-Петербург, 27 мая. Все случаи угрозы жизни и здоровью являются поводом для обращения за помощью к медикам. Об этом заявил главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков.

По словам врача, вызывать скорую помощь необходимо при первых симптомах заболевания, к которым относятся затрудненное дыхание, повышение температуры, а также отдышка. Медик рекомендует без промедления обращаться в поликлинику к своему участковому врачу, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Он также пояснил, что если состояние здоровья резко ухудшилось, если температура тела выше 38 градусов, а частота дыхания выше 22–24 вдохов в минуту, то следует незамедлительно звонить в скорую помощь.

Медик напомнил, что в Северной столице введен лимит времени, за которое бригада врачей должна приехать к пациенту. Так, время прибытия и время проезда кареты скорой помощи составляет 20 минут.

«Все бригады скорой помощи звонят в Центр медицинской эвакуации, получают номер наряда и распоряжение, в какое учреждение они должны доставить пациента», — пояснил Бойков.

Ранее ученые заявили, что переболевшим коронавирусной инфекцией следует проверить функционирование трех систем организма — легких, почек и мозга. Специалисты напомнили, что у поборовших коронавирус людей может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, иногда возникают головные боли, передает URA.RU.