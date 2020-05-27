В Госдуме предложили предоставлять жителям Дальнего Востока право на досрочную пенсию

Москва, 27 мая. Россиянам, работающим на предприятиях Дальнего Востока, предложили предоставить право приоритетного назначения страховой пенсии по старости. Законопроект внес в Государственную думу депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко.

Согласно документу, россияне могут досрочно выйти на пенсию, если их трудовой стаж в организациях Дальнего Востока составляет не менее 15 лет и 12,5 лет для мужчин и женщин соответственно, сообщила «Парламентская газета».

Российское правительство инициативу Андрейченко не поддержало, отметило «Дейта». В официальном заключении кабмина говорится, что проект, в частности, не содержит норм, определяющих источник и порядок финансирования нового вида расходных обязательств. Это не соответствует требованиям статье 83 Бюджетного кодекса России, подчеркнули в российском правительстве.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» призвал оставить в покое пенсионную реформу. По его мнению, пандемия коронавируса не должна повлиять на условия выхода на пенсию.

Накануне в Пенсионном фонде России сообщили о повышении накопительной части пенсий россиян. Как указал, «ФедералПресс», в этом году рост составит 9,13%. По данным ПФР, перерасчет начнется 1 августа и будет проходить беззаявительно, изменения коснутся 80 тысяч россиян.