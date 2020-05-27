Мобильная система дезинфекции помогает медикам из Перми. ФАН-ТВ

Пермский завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ» разработал мобильную систему дезинфекции. Благодаря этому в Пермской городской клинической больнице №7 врачи уверены в своей безопасности.

Система работает автоматически, человеческий фактор исключен. Датчики движения активируют раму, через которую проходит медик, и распыляют антисептическое средство.

«У нас в больнице установлена система для дезинфекции, называется «Анодъ». Надо сказать, что это простая и самое главное эффективная в эксплуатации установка. Она очень просто действует. Когда медицинский работник выходит из «грязной зоны», срабатывает автомат, и вся конструкция начинает работать», — рассказал Александр Буторин, главный врач Пермской городской клинической больницы №7.

С помощью этого оборудования обработка проходит не только быстрее, но и эффективнее. Из распыляемого вещества образуется тонкая антибактериальная пленка, которая покрывает медика с ног до головы.

«Специальное дезинфицирующее вещество и буквально в течение 5–10 секунд, когда медицинский работник проходит рамку, дезинфицирующее вещество распыляется <…> риск заражения , он, конечно же, снижается. И психологически для всех медицинских работников это очень понятно, что если они прошли такую обработку, то они уверены в том, что риск заражения будет меньше», — продолжил главврач.

По словам инженера-конструктора завода «Анодъ» Дамира Сайтакова, их аппарат превосходит своих конкурентов, как минимум, в площади покрытия установки.

«Данная система является полностью мобильной, ее очень удобно перемещать. Она удобна в установке, и еще одно из преимуществ то, что площадь покрытия антисептиком очень большая, за счет того, что мы используем большее количество форсунок», — сказал Дамир Сайтаков.

В СМИ сообщается, что заводу под силу производить 50 конструкций в день.