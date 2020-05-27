Юрист Добровинский оценил иск экс-главы Чувашии в Верховный суд РФ

Известный российский юрист Александр Добровинский считает иск бывшего главы Республики Чувашия Михаила Игнатьева в Верховный суд РФ к президенту Владимиру Путину политическим шагом или пиар-ходом.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» прокомментировал Федеральному агентству новостей беспрецедентный случай обращения сразу в высший судебный орган государства.

«Видите ли, в чем тут дело, — мне кажется, что это такой политическо-пиарный ход, нежели что-либо другое, — признался Добровинский. — Потому что у нас по законодательству Верховный суд не должен рассматривать такие вещи. Надо начинать с самого начала».

По словам юриста, обычно практика такая: сначала человек обращается в районный суд, потом в городской, областной, республиканский и только потом в верховный.

«[Было] увольнение с работы, — отметил собеседник ФАН. — Но почему чиновник высшего уровня, который был уволен по каким-то причинам, должен подавать сразу в Верховный суд? Я [об этом] никогда не слышал. И не думаю, что иск Игнатьева будет удовлетворен. Это мое личное мнение».

«Хотя, может, действительно Игнатьева зря уволили, — я не могу комментировать иски, которые не читал и которыми, тем более, не занимаюсь, — подчеркнул Добровинский. — Насчет же его шансов… Я не знаю, что именно там (в иске. — Прим. ФАН) написано. Вдруг Владимир Владимирович действительно ошибся…»

Согласно картотеке Верховного суда Российской Федерации, экс-руководитель Чувашии Михаил Игнатьев подал иск на главу государства Владимира Путина, будучи несогласным со своим увольнением.

Иск был подал еще 20 мая, сутки спустя его приняли к производству. Первое заседание назначено на 30 июня.

Путин освободил от должности Игнатьева в конце января 2020 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Игнатьев руководил регионом с конца августа 2010 года. Временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики был назначен Олег Николаев.