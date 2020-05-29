В России пациентов с коронавирусом начали реабилитировать дистанционно

В России запустили дистанционные занятия теле-ЛФК для реабилитации переболевших новым коронавирусом. По методике НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России начали заниматься три десятка человек в разных уголках страны. Первые результаты уже есть. Подробности — в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

«Глубокий вдох, палочка наверх... Сзади себя. Выдох через рот и опять вдох через нос и выдох через рот», — поправляет пациентку Марину Кондратьеву инструктор ЛФК.

Бухгалтер из Подмосковья еще неуверенно контролирует свое дыхание. Неделю назад у женщины спала температура — слабость в теле дает о себе знать. Но, по сравнению с первым занятием по смартфону, говорит, прогресс большой.

«Ты понимаешь, что не можешь вдохнуть кислород. Ты лежишь и как-то дышишь… это очень страшно. Несколько дней у меня было такое состояние, когда я не могла глубоко дышать, — признается она корреспонденту ФАН. — А здесь тебя учат правильно дышать, наполнять легкие воздухом, идет циркуляция. Я почувствовала, что идет кровоток!»

На второй день после тренировки у женщины прошел кашель и появились силы. Так же, как Марина, по будням к 45-минутному онлайн-занятию подключается десяток переболевших новым коронавирусом из разных регионов страны. Инструктору нужно поставить каждого на ноги за 14 дней. На дальнем расстоянии.

«Состояние пациента после коронавирусной инфекции напрямую зависит от отхождения мокроты, — сказала корреспонденту ФАН врач ЛФК Кристина Амелехина. — Этот эффект достигается с применением лечебной физкультуры и дыхательных упражнений».

Врач демонстрирует упражнения, объясняет технику дыхания. Потом подходит к экрану монитора и смотрит, правильно ли пациенты выполняют движения. Лидия из Красногорска сообщила, что, благодаря занятиям, смогла пройти шесть тысяч шагов. Неделю назад пенсионерка едва преодолевала полторы тысячи.

«Они прислушиваются, вопросы задают, постоянно пишут мне. Вот это очень приятно! — улыбается Кристина Амелехина. — Одно дело первое занятие. Они тухленькие, вяленькие, тяжело им, голова кружится, а потом вижу, цвет лица поменялся. Они такие довольные: «Еще, еще!»

Кашель, отдышка, слабость, бессонница, симптом «матового стекла» на компьютерной томограмме, нарушение пищеварения — вот только малый список проблем, с которыми переболевшие коронавирусом люди возвращаются домой после стационара или оказываются один на один после домашнего лечения. Если упустить это время, болезнь может дать осложнения, предупредил главный пульмонолог Минздрава России.

«Изменения, которые возникают при пневмонии, медленно обратимы. Нет такого, что мы выписываем пациента, и у него абсолютно чистые легкие. В них есть остаточные изменения, — объяснил корреспонденту ФАН профессор Сергей Авдеев. — Легочная реабилитация — это комплекс мер, направленный на улучшение одышки, работоспособности, качества жизни пациента. Мы быстрее вернем людей, переболевших коронавирусной инфекции! Сегодня число заболевших приближается к 400 тысячам. Из них одна четвертая — тяжелые».

Первую в стране систему реабилитации — онлайн-платформу для тех, кто перенес коронавирус, разработала команда молодых ученых Центра реабилитации и курортологии Минздрава России во главе с финалистом конкурса «Лидеры России 2020» Ильмирой Гильмутдиновой.

«Наши стационары перегружены, врачи настолько измотаны, что реабилитировать пациента нет ни сил, ни времени, — говорит завотделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. — Пациентам, которые выписываются домой, рекомендуют надувать шарик, что не является правильным подходом».

Сергей Авдеев уже направляет своих коронавирусных пациентов на реабилитацию в центр. По его словам, российские специалисты «в тренде мировых изменений».

«Программа очень похожа на те, которые предлагают американские и европейские коллеги. Комплекс упражнений, дыхательная гимнастика, тренировка дыхательной мускулатуры, увеличение режима физической активности, коррекция нарушений режима питания и сна», — сказал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН.

Как сообщил корреспонденту ФАН и.о. директора центра Анатолий Фесюн, в основу системы легли временные методические рекомендации Роспотребнадзора.

«Мы сопоставили нарушения, которые происходят в организме после коронавирусной инфекции, это пневмония и ее последствия, и мы предложили методики: физиотерапии, лечебная физкультура. Их человек может применить в домашних условиях. Чтобы это было эффективно — обязательно под контролем нашего специалиста», — отметил доктор медицинских наук.

На сайте доступен график занятий, а также видеолекции с рекомендациями по восстановлению здоровья.

«То, что вот так можно выйти с телефона, позаниматься, это просто великолепно! Я всем, кто заболел, скидываю ссылки. Занимайтесь, вы не пожалеете! Потому что самостоятельно вы никогда этого не сделаете. Видео из Интернета — это не то», — считает Марина Кондратьева.

После каждого занятия пациенты заполняют анкету о своем самочувствии. Врачи дистанционно отслеживают динамику выздоровления, принимая во внимание каждый симптом.

«Мы видим, у пациента наблюдается тошнота, — показывает заполненную анкету Ильмира Гильмутдинова. — Это связано с тем, что коронавирусная инфекция поразила и органы желудочно-кишечного тракта. Нам это важно: если тошнота сопровождается еще и рвотой, при выполнении упражнений рвотные массы могут попасть в легкие. Мы этого не можем допустить».

Борису Максимову 65 лет, на днях закончил курс антибиотиков. Как и дочь, житель Подмосковья старается не пропускать дома ни одного занятия.

«Похудел за время болезни килограммов на 4-5, а сейчас поправился уже! Два с лишним килограмма. Так что все возвращается, — наливает он себе тарелку с борщом. — Первое занятие тяжеловато, голова закружилась. Передохнул 30 секунд, и сначала. Все прошло хорошо. Теперь каждый день занимаюсь, ощущение, что силы прибавляются!»

Упражнения не трудные, считает Борис Максимов, хотя с инструктором пока получается лучше. Большую часть движений мужчина уже запомнил, и дополнительно занимается сам.

«На дачу поеду восстанавливаться, там буду заниматься», — планирует он.

За первую неделю работы к онлайн-платформе присоединились 30 человек. С тремя группами три раза в день занимается один инструктор. В медучреждении ждут наплыва пациентов и готовят ему подмогу.

«Если ситуация в стране будет продолжаться в том же русле, мы будем наращивать усилия, ресурсы, — сообщил корреспонденту ФАН Анатолий Фесюн. — Когда закончится самоизоляция, будем этих пациентов приглашать к нам на наш курорт на Арбате».

Недавно реабилитологи заметили ошибку у дагестанских медиков при проведении массажа зараженным коронавирусной инфекцией. Уже скоро специалисты проведут показательные тренировки в Сети.

«Мы это будем показывать нашим пациентам. Если дома двое, они могут друг другу проводить эти процедуры, но правильно. Нужно, чтобы был дренаж, отходила мокрота, и человек чувствовал облегчение», — пояснил директор ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.

Пациенты пенсионного возраста попросили реабилитологов разработать такую же онлайн-платформу для восстановления опорно-двигательного аппарата. Столичные врачи пообещали внедрить ее к концу лета.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека утвердила правила профилактики коронавируса.