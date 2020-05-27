Бывшая помощница Пугачевой рассказала правду о работе с певицей

Москва, 27 мая. Певица Алла Пугачева любит дарить своим подчиненным самые щедрые подарки, но не терпит непрофессионализма. Об этом рассказала бывшая помощница примадонны Валентина Левунова.

В начале двухтысячных Пугачева открыла собственную радиостанцию под названием «Радио Алла». Левунова поделилась воспоминаниями о своей работе на радио.

По ее словам, Алла Пугачева только со стороны кажется властной и неприступной женщиной, но на самом деле она умеет ладить с коллективом, проявляя открытость и позитив, передают «Дни.ру».

«Сколько раз мы накрывали стол на работе, и она всегда сидела с коллективом. Приглашала нас и к себе в загородный дом на Истру, где мы ели, пили, ходили на причал, пели, танцевали!» — вспоминает Левунова.

Однако примадонна весьма требовательна к своим подчиненным и не терпит непрофессионального отношения к работе.

«Может порой в жесткой форме высказать недовольство. Но всегда — по делу. Она умеет и пожурить, и посоветовать, и похвалить. Алла Борисовна вполне может управлять большим коллективом!» — пояснила бывшая помощница певицы.

Несмотря на жесткий характер, артистка всегда любила дарить своим сотрудникам подарки, в частности девушкам на радиостанции она преподносила бижутерию.