Бывший канцлер Германии назвал посла Украины «карликом»

Берлин, 27 мая. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника. Политик опубликовал аудиоподкаст с ответами на вопросы, которые задает ему бывший пресс-секретарь Бела Анда.

Как пишет издание Deutsche Welle, на последних минутах Шредер отвечает на вопрос о международном сотрудничестве. По его словам, государствам не нужно «досаждать друг другу санкциями».

«Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины, меня критикует?» — подчеркнул он.

Анда переспросила, идет ли речь о после Украины, а немецкий политик добавил, что это «никого не интересует даже в Германии». Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал Шредера «лоббистом милитаристской Москвы», который тщетно пытается добиться отмены антироссийских санкций.

Ранее Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии. Политик подчеркнул, что экономическое сотрудничество особенно необходимо в текущих условиях. В интервью Tagesspiegel Шредер заявил, что, несмотря на ужасное прошлое и Вторую мировую войну, Россия готова взаимодействовать с новой Германией в духе доверия. Экс-канцлер подчеркнул, что такое нельзя переоценить.

По его словам, антироссийские санкции пробуждают в России исторические воспоминания, но не меняют политику.

Кроме того, политик назвал серьезной ошибкой утверждение, что посредством санкций Россию можно принудить к каким-либо действиям.