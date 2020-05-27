Глава АТОР рассказала, когда россияне смогут отдыхать за границей

Москва, 27 мая. Россияне смогут отправиться в путешествие за границу не раньше сентября. Таким прогнозом поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Да, отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому, что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», — заявила эксперт во время прямого эфира в Instagram на странице ведущей Первого канала Светланы Зейналовой.

По словам Ломидзе, некоторые страны уже открывают границы после ослабления волны коронавируса. Так, Испания готова принимать путешественников с 1 июля, а Хорватия открывается для туристов уже с 15 июня. В скором времени вновь доступна для гостей станет и Турция.

Однако директор АТОР уточнила, что возобновление международного туризма — это двусторонний процесс. В ассоциации ожидают, что летом запустятся некоторые регулярные рейсы из России за границу, но ситуация с чартерными самолетами пока не ясна.

«По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», — сообщила Ломидзе.

Эксперт напомнила, что с 1 июня отдыхающих готовы принимать на курортах Краснодарского края, правда, провести отпуск пока можно только в санатории. Ломидзе рекомендовала россиянам не забывать брать с собой справки об эпидокружении, без которых санаторий не имеет права принимать туристов.

Ранее Майя Ломидзе рассказала на онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», как эпидемия коронавируса отразится на туристической отрасли. По ее словам, странам Евросоюза сейчас очень нужны путешественники, но надеяться на ослабление визового режима не стоит.