Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Глава АТОР рассказала, когда россияне смогут отдыхать за границей

138
0 Оставить комментарий

Глава АТОР рассказала, когда россияне смогут отдыхать за границей

Москва, 27 мая. Россияне смогут отправиться в путешествие за границу не раньше сентября. Таким прогнозом поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Да, отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому, что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», — заявила эксперт во время прямого эфира в Instagram на странице ведущей Первого канала Светланы Зейналовой.

По словам Ломидзе, некоторые страны уже открывают границы после ослабления волны коронавируса. Так, Испания готова принимать путешественников с 1 июля, а Хорватия открывается для туристов уже с 15 июня. В скором времени вновь доступна для гостей станет и Турция.

Глава АТОР рассказала, когда россияне смогут отдыхать за границей

Однако директор АТОР уточнила, что возобновление международного туризма — это двусторонний процесс. В ассоциации ожидают, что летом запустятся некоторые регулярные рейсы из России за границу, но ситуация с чартерными самолетами пока не ясна.

«По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», — сообщила Ломидзе.

Эксперт напомнила, что с 1 июня отдыхающих готовы принимать на курортах Краснодарского края, правда, провести отпуск пока можно только в санатории. Ломидзе рекомендовала россиянам не забывать брать с собой справки об эпидокружении, без которых санаторий не имеет права принимать туристов.

Глава АТОР рассказала, когда россияне смогут отдыхать за границей

Ранее Майя Ломидзе рассказала на онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», как эпидемия коронавируса отразится на туристической отрасли. По ее словам, странам Евросоюза сейчас очень нужны путешественники, но надеяться на ослабление визового режима не стоит.

Глава АТОР рассказала, когда россияне смогут отдыхать за границей

Новости партнеров

Источник: АТОР
Новости партнеров