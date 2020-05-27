Названы сроки поставок новейшей кассетной бомбы «Дрель» в армию России

Москва, 27 мая. Поставки новейшей бомбовой кассеты «Дрель» в армию РФ начнутся в 2022 году. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия-разработчика «Техмаш» Александр Кочкин.

«По плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий», — рассказал он.

По прогнозу Кочкина, в 2020 году должны завершиться государственные испытания бомбы, однако у заказчика наверняка возникнут требования по доработке. Также директор «Техмаша» объяснил, в чем заключается уникальность «Дрели». Как отметил Кочкин, самолет-носитель может запустить эту бомбу, не заходя в зону поражения оружием противника, поскольку «Дрель» сама долетает до цели и раскрывается над ней в нужный момент.

Кроме того, новейшая бомба оснащена самоприцеливающимися боевыми элементами. Кочкин подчеркнул, что еще одна особенность «Дрели» — ее способность самоуничтожиться в случае, если цель не удалось обнаружить. Таким образом, бомба не будет представлять опасности после окончания боевых действий.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что «Дрель» станет достойным ответом противникам России. Также эксперт сообщил, что новейшая бомбовая кассета была продемонстрирована на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» и вызвала большой интерес у многих посетителей, в том числе зарубежных.